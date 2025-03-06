Как выращивают тюльпаны к 8 Марта в уральском климате

О сезонных заботах рассказала цветовод из Челябинской области



Нежные и яркие, с тонким весенним ароматом — тюльпаны уже который год остаются популярным подарком для женщин на 8 Марта. В Челябинской области вырастить цветы к празднику можно. Правда, это требует знаний, большого труда и специальных условий. Об этом рассказала цветовод из Агаповского района Лилия Гайнутдинова.

Лилия выращивает цветы в небольшой домашней теплице. Это не промышленное производство. Скорее, занятие для души. Накануне 8 Марта дни у женщины расписаны по минутам. Помимо тюльпанов в теплице выращивают нарциссы в горшочке. Они долго стоят и радуют женщин так же, как и свежесрезанные цветы.

Как дается эта красота? Лилия рассказывает, что в этом году полностью перешла на гидропонику. При этом методе не используется почва. Питательные вещества растения получают из специального раствора.





«Для меня это намного легче. Несколько лет я проходила обучение, приобретала гидропонные лотки», — делится Лилия.

Выгонка цветов к 8 Марта начинается в конце декабря, примерно 25 декабря.

«Я беру каждую луковицу, насаживаю на специальные иглы в гидропонный ящик. Заливаю водой для того, чтобы пошли корни. Все это происходит при определенной температуре», — рассказывает женщина.

Дальше идет кропотливое ухаживание, выращивание. Все свое время Лилия отдает цветам.

«Слежу каждый день. Из дома практически невозможно выходить, потому как температуру надо поддерживать постоянно», — говорит женщина.

Для цветов нужен также световой режим. Солнца, света должно быть в меру: избыток может навредить также, как и недостаток.





Дарят ли ей самой цветы к Международному женскому дню? Такой вопрос мы задали Лилии.

«Цветы на 8 Марта мне не дарят. Наверное, из-за того, что у меня и так много цветов. Если встречаются благодарные покупатели, они дарят шоколад. Я очень люблю качественный шоколад. Мне кажется, любой человек будет рад такому подарку», — делится хозяйка.