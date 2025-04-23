Челябинец выводит гибриды кактусов в домашней оранжерее

В коллекции Андрея Смирнова уже более двух тысяч колючих красавцев

Колючая красота — южноуралец Андрей Смирнов попал под очарование кактусов почти 30 лет назад, и с тех пор не просто не остыл, а собрал огромную коллекцию колючих цветов, причем часть из них вывел самостоятельно. Сейчас в его коллекции около ста видов и почти две тысячи экземпляров. В канун Дня кактусовода корреспондент ИА «Первое областное» узнал, в чем секрет очарования кактусов.

Началось все внезапно, когда 12-летний Андрей, никогда никакими растениями прежде не интересовавшийся, вдруг заметил у бабушки ярко-красные цветы на невзрачном колючем шарике:

«Это было настоящее волшебство! С этого момента я заболел кактусами, стал изучать их виды, условия произрастания. Оказалось, мир кактусов невероятно разнообразен: от крошечных, едва заметных растений до настоящих гигантов, от гладких, до покрытых густыми колючками, от самых разных оттенков зеленого до невероятных цветов. Каждый кактус — это уникальное произведение природы».

Признается, что за почти уже 30 лет не только не остыл к детскому увлечению, наоборот, влюбляется в кактусы все сильнее:

«Дело не только в красоте цветения, хотя она, конечно, потрясающая. Меня привлекает их выносливость, способность выживать в экстремальных условиях. И потом, это увлекательный процесс: выращивание из семян, наблюдение за ростом, цветение — это все очень захватывает, но конечно, требует терпения, внимательности и знаний».

Андрей не просто собирает, но и сам выводит гибриды: переопыляет разные виды, получает семена, выращивает сеянцы и отбирает самые интересные. В его оранжерее — уже больше двух тысяч экземпляров, и это, говорит Андрей, не считая сеянцев:

«С одной стороны, две тысячи штук — это кажется много. А по факту, кактусу, чтобы достичь размера апельсина, надо лет пять минимум, а то и десять».

Хлопот с содержанием, конечно, хватает. Своих «подопечных» Андрей выращивает в специальной оранжерее рядом с домом:

«Зимой поддерживаю там определенную температуру и влажность, создавая условия для того, чтобы кактусы впали в спячку. При этом надо следить, чтобы кактусы не переохладились и не загнили. Летом, наоборот, обеспечиваю им достаточное количество света и проветривание. Это очень важно для их здоровья и цветения».

Больше всего у Андрея представителей рода гимнокалициум:

«Они просто потрясающие — и по форме, и по окрасу, и по колючке. Вообще, растение отличается своим цветком, он с маленькими такими чешуйками. Цветки все разные: от короткой трубки до длинной, может быть закрытой, если солнца мало, то есть он не раскрывается, и тогда его тяжело опылить».

Многим больше нравится маммиллярия — оно и понятно, говорит наш кактусовод, у нее венчики из цветков очень красиво располагаются по кругу, да еще она может цвести весь сезон.

«Одна из красивейших разновидностей — это гимнокалицум Монвеля. У него мощная желтая колючка, это гибрид. А есть гибриды, наоборот, менее околюченные, например, гимнокалициум Михановича — у него просто ребра, а шипов очень мало...»

Говорить о кактусах Андрей может часами, и возиться с ними не устает, хотя и дети, и дом, и траву косить, и огурцы-помидоры... Но хобби — настоящая отдушина. Иногда кактусы Андрей продает, но это не основная статья семейного дохода. Зато навсегда решена проблема с подарками.

Спрашиваем, а не обидно, что иногда цветка можно и не дождаться. Говорит, совсем нет. Это как ребенок: растет, садик-школа-институт-работа, и вот — наконец! — внуки. Но ведь дети все это время сами по себе приносили радость, просто своим существованием:

«Есть реально кактусы, которые у меня там вот через 20 лет только зацвели. Но они меня все эти 20 лет радовали — там сама колючка просто потрясающая, то есть, можно без цветения просто наслаждаться этими прекрасными мощными колючками».

Начинающим кактусоводам с высоты своего почти 30-летнего опыта Андрей советует не бросаться сразу в колючую пучину и запастись терпением:

«Не нужно сразу покупать сотни кактусов. Выберите несколько видов, изучите их особенности, условия содержания. Будьте терпеливы, кактусы растут медленно, но это делает их цветение еще более ценным. И самое главное — получайте удовольствие от процесса!»