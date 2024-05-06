Дети — первооткрыватели: в Челябинске стартует капитальный ремонт парка имени Гагарина

Концепцию поддержал губернатор Алексей Текслер

Администрация Челябинска представила концепцию капитального ремонта ЦПКиО имени Ю. А. Гагарина. Ключевая тема — космос, и ее отражение можно будет найти по всей рекреационной зоне. Сначала обновят детскую игровую площадку «Гулливер». Уже в этом году ко Дню города откроют часть территории. Полностью же работы завершат в 2025-м с наступлением тепла. Проект, созданный в Челябинске, поддержал губернатор Алексей Текслер. Следующим этапом станет реновация других частей парка — с сохранением любимых символов и обновлением их с учетом современных тенденций. Подробности — в материале ИА «Первое областное».





Парк, доброжелательный к детям, — таким станет ЦПКиО после реновации. Капитальный ремонт начинают в год его 90‑летия. В новом облике совсем скоро предстанет площадка «Гулливер», сердце парка. Первые контракты с подрядчиками уже заключены, рассказал на презентации концепции заместитель главы города по социальному развитию Сергей Авдеев. Уже полтора месяца идет модернизация системы электроснабжения. Завершается реконструкция трансформаторной подстанции. После 1 июня начнется демонтаж старых объектов и земляные работы, следом проложат мощные инженерные сети. За исключением «Гулливера», парк будет открыт для посещения.





«Челябинск — уникальный город, в центре которого находится реликтовый бор, особо охраняемая природная территория. Его изюминка — парк Гагарина. Он был основан в 1934 году. Символично, что мы начинаем реновацию парка в год его 90‑летия. Основные идеи, заложенные в концепцию, — вернуть тему космоса, создать удобную и функциональную зону для детей от нуля до 14 лет и наполнить ее возможностями для развития. Места силы в парке Гагарина останутся — входная группа, ротонда, мостик. Рабочие названия — „Не парк, а космос“, „Здесь люди — звезды“ и „Дети — первооткрыватели“, „Гулливер в космосе“. Девиз — „Дети навеки“»,— рассказывает Сергей Авдеев.

В сентябре, ко Дню города 2024 года, откроют зону с аттракционами для детей разных возрастов. Кроме одного, появившегося в прошлом году, все остальные 12 будут новыми и в космической теме. Устройства уже куплены, в середине июля их должны привезти в Челябинск и начать монтаж. К Новому году ожидается появление катка, чтобы челябинцы провели там праздники. Аттракционы из парка Гагарина, как отметил Сергей Авдеев, установят в других парках города. От картинга решено отказаться, потому что гоночные машины с их выхлопами и реликтовый бор — несовместимы.





В обновленном «Гулливере» будет сразу несколько уникальных объектов. Например, единственный на Урале паровой фонтан (холодный, не обжигающий), инклюзивная игровая площадка для детей с ОВЗ, лесной каток среди сосен (зимой, а летом — роллердром). Сделают сухой фонтан, песочницу, открытую теннисную площадку, уличный кинотеатр, фуд-корт на 250 посадочных мест с детским кафе, площадь для детских мероприятий, тихую и музыкальную зоны. На площадке установят скамейки, качели, лазалки, лежаки. Вокруг деревьев сделают освещение. Покрытия в этом месте парка будут безопасными — прорезиненными и из геопластика.





Ремонт предусматривает обновление теннисного клуба, где установят шесть теннисных столов и восемь шахматных, а также автодрома, где будет шесть новых машин. В целом все постройки приведут к единому дизайн-коду. Важно также, что железный забор, ограждающий «Гулливер», уберут и площадка станет открытой. Разделять эту территорию и другие части парка будет лишь живая изгородь из кустарников. Знаменитую фигуру Гулливера планируют трансформировать в космонавта, сообщила руководитель дизайн-студии «Микеланджело» Татьяна Маковийчук. Чуть позже решат, будет ли это новая статуя или же его оденут в спецкостюм. Возможно, он будет интерактивным.





«Я рада, что меня пригласили для реновации парка Гагарина и эскизного проектирования зоны „Гулливер“. Мы оставили все здания, которые сейчас существуют, но кардинально их обновили. Добавили санузлы, например для зоны катка. Появляется огромный павильон фудкорта. В парке мало общепита. Основное назначение зоны „Гулливер“ — игровые зоны. Все оборудование будет обновлено. Исходя из запросов, сформировали четыре основные зоны — игровая, аттракционов, центральная площадь, большой каток. Хотелось также внедрить диджитал-элементы для детей, они сейчас все с телефонами»,— говорит Татьяна Маковийчук.





Работа над проектом капремонта шла больше года. От прошлой концепции отказались, потому что она была некачественно сделана.

«Команда, которая сделал проект, — челябинцы. Дизайнеры, архитекторы, чиновники. Это очень помогло, потому что не надо было объяснять важность парка Гагарина. Мы все в нем выросли. Для нас это воплощение детской мечты. Держа в голове любимые советские фильмы и мультфильмы — „Гостья из будущего“, „Тайна третьей планеты“, мы сделали концепцию экологичной, космической. Считаю, что это уникальный концепт. Парков Гагарина в России много, тема космоса не нова. Но не удариться в космические корабли, а сразу представить иные планеты, представить детей первооткрывателями — это показатель, насколько глубоко каждый из нас был погружен в процесс»,— отмечает начальник управления по архитектурно-градостроительному проектированию Ольга Никитина.





На обновление площадки «Гулливер» направят 903 миллиона рублей — это средства из бюджетов Челябинска и Челябинской области. Вопрос с финансированием реновации других частей парка еще решается. Капитальный ремонт всего пространства рассчитан на три года, то есть завершение планируется в 2026 году. После популярной детской игровой площадки займутся обновлением центральных аллеи и площади, большой зоны аттракционов и лесных участков с карьерами и ротондой, которую, конечно, оставят и обновят, а также дополнят челябинским метеоритом. Новым символом ЦПКиО станет ракета-елка. Работы по капремонту будут идти поэтапно, без закрытия парка. Дизайнеры и архитекторы уже трудятся над концепцией. Планировочные решения подготовят к концу 2024 года.





«Космическая тема — общий лейтмотив всего парка. Совмещаем уникальную природу Шершневского бора, которая выглядит как пейзажи с другой планеты, с новой комфортной средой для отдыха и забавные элементы. Задача — интересная, как привычные вещи отразить в новом прочтении»,— заключила Ольга Никитина.