Время вылета самолета из Челябинска в Курган 15 марта изменилось

Несколько мест уже выкуплено

Единоразово 15 марта из Челябинска в Курган можно будет попасть на самолете. Борт авиакомпании NordStar вылетит позже назначенного сначала времени — в 12:05 вместо 09:35. Об этом ИА «Первое областное» сообщил челябинец, купивший билет на рейс. На сайте перевозчика информация обновлена.





«Планово рейс будет. Там есть выкупленные места. Кто-то докупил аж выбор места. Таких было человек семь-восемь. Я место себе не выкупил, буду разговаривать на регистрации с девушкой и просить место у окна», — рассказал нам Антон.

Он также пояснил, что количество купленных билетов знают только в авиакомпании. Сервисы показывают лишь число выкупленных мест. Пассажиры так делают, чтобы точно занять желаемое кресло. Но это не равно количеству проданных билетов на рейс.

Кстати, не всех пассажиров порадовал перенос времени вылета.

«Купил билет, а рейс перенесли на 3 часа! Неудобно, дальше логистика поломалась. Пришлось сдать билет на самолет и другие виды транспорта и отменить поездку», — написал в соцсетях авиакомпании Михаил.

В пути самолет Boeing-737 проведет 55 минут. Билет для взрослого сейчас стоит 2 185 рублей со сбором. На старте было 2 985 рублей, уверяют пассажиры. В цену включены багаж 23 килограмма и ручная кладь 10 килограммов. Ранее в NordStar сообщали, что рейс будет разовым и обратный перелет не планируется.