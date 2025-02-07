Челябинская команда выиграла у курганских «Чебурашек» на турнире по керлингу

Южноуральские спортсмены завоевали золотые медали первенства УрФО

На первенстве УрФО по керлингу в Екатеринбурге отличилась челябинская команда. В ее составе четыре спортсмена завоевали золотые медали. В турнире приняли участие 12 сильнейших команд округа. Став победителями, южноуральские спортсмены завоевали право принять участие в первенстве России среди юношей и девушек до 17 лет, сообщает региональный Минспорт.

На соревнованиях в Екатеринбурге выступили команды из трех областей — Свердловской, Курганской и Челябинской. Наибольшее представительство было у хозяев первенства, четыре команды заявила на турнир челябинская СШОР «Юность-Метар». Одна из них стала победителем соревнований.

Золотые медали завоевала команда под руководством тренера Гулшаной Самохиной. В ее составе победу одержали Вероника Сухарева, Тимофей Рыжков, Карина Хусанбаева и Данил Гарбузов. Серебряные медали завоевала команда «Туя» из Свердловской области, замкнули тройку призеров курганские «Чебурашки».