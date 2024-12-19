Два надземных перехода установили на федеральной трассе «Иртыш» в Челябинской и Курганской областях

Они обеспечат безопасность движения

На федеральной автодороге Р‑254 «Иртыш» продолжается капитальный ремонт. В ночь на четверг, 19 декабря, дорожные строители установили на трассе два надземных перехода, сообщает пресс-служба Упрдор «Южный Урал».

В Челябинской области переход появился 27‑м километре трассы.

«Конструкция обеспечивает безопасный переход четырехполосной автодороги и доступ к автобусным остановкам у микрорайона Аул и поселка Мирного Красноармейского района, а также Вахрушевского механического завода по производству дорожных битумов», — рассказывают в пресс-службе.

В Курганской области переход установили на 159-м километре трассы у села Гладышево Мишкинского района.

Высота обеих конструкций достигает 5,5 метров. Для удобства пешеходов они обеспечены пандусами.

Работы по капитальному ремонту федеральной трассы Р‑254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участках км 12 — км 27 в Челябинской области и км 151 — км 202 в Курганской области планируется завершить в 2026 году. Расширение автодороги до четырехполосного исполнения, ее благоустройство позволит обеспечить безопасность дорожного движения с учетом возрастающей интенсивности транспортного потока из восточной в центральную часть России.