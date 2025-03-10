Из Челябинска в Курган полетит самолет

Рейс будет разовым

15 марта из Челябинска можно будет улететь в Курган. Информация об этом указана в расписании аэропорта и на сайте авиаперевозчика.





Вылет самолета «Боинг-737» запланирован на 09:35. Время в пути составит 55 минут. Стоимость билетов для взрослых — от 2000 рублей. Рейс выполнит авиакомпания NordStar. Там пояснили, что перелет будет разовым. Обратный полет не планируется.

Судя по расписанию, из Кургана борт в полдень вылетит в Ханты-Мансийск.

По состоянию на 20:25 на авиарейс Челябинск — Курган куплены два билета. Причем одно место уже выкуплено. О покупке второго билета сообщили в нашу редакцию. Цена вышла чуть более 2000 рублей со сбором. И это с багажом 23 килограмма и ручной кладью 10 кило.

Основное сообщение между Челябинском и Курганом — по железной дороге. Новую электричку российского производства запустили 1 июля 2024 года. Время в пути составляет почти три с половиной часа. Состав останавливается только на крупных станциях. Стоимость проезда между городами — 860 рублей. Отправление из Челябинска в 17:57, а из Кургана в 07:46 каждый день.

Есть еще одна электричка, но она останавливается на всех станциях, также нужно делать пересадку в Шумихе. Время в пути превышает пять часов. Есть и автобусы, но их стало мало.