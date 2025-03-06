Челябинские хирурги заменили сердечный клапан участнику СВО из Кургана

Теперь он сможет продолжить лечение военных ран

Кардиохирурги ФЦССХ починили сердце участнику СВО из Кургана. Без помощи челябинских докторов он не смог бы продолжить лечение военных ранений, а в будущем получил бы серьезные проблемы с сердцем, сообщает пресс-служба клиники.

38-летний Юрий Караваев из Кургана получил тяжелое ранение под Бахмутом в 2022 году.

«Ехали на машине к месту дислокации и подорвались на мине», — коротко вспоминает он о событиях, которые едва не стоили ему жизни.

Разрыв селезенки, печени, три сломанных ребра, раздробленные ноги — в бессознательном состоянии Юрий попал в больницу. Два месяца и три дня спустя он очнулся с «дыркой в ноге» и весом 39 килограммов. После ранения нога стала короче на 12 сантиметров. Парень перенес 12 операций в курганском центре Илизарова. Ногу ему собрали, и уже казалось, что самое страшное позади, но начались проблемы с сердцем.

«Тяжеловато стало, головокружение, слабость…» — вспоминает Юрий.

Обследование выявило тяжелый ревматический митральный стеноз — приобретенный порок сердца, который требовал срочного хирургического вмешательства. В челябинском Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии участнику СВО имплантировали искусственный протез вместо изношенного митрального клапана.

«Пациенту была выполнена операция по замене клапана на механический протез. Операция длилась три с половиной часа», — рассказывает заведующий кардиохирургическим отделением № 1 ФЦССХ Станислав Андриевских.

По словам кардиолога Сергея Кирилина, причиной порока стал инфекционный эндокардит.

«Какая-то бактерия могла попасть в кровоток, а затем — в полость сердца», — пояснил Сергей Кирилин.

Сейчас пациент идет на поправку и строит планы на будущее: дома надеется найти работу электрика и завести семью.