Кардиохирурги ФЦССХ починили сердце участнику СВО из Кургана. Без помощи челябинских докторов он не смог бы продолжить лечение военных ранений, а в будущем получил бы серьезные проблемы с сердцем, сообщает пресс-служба клиники.
38-летний Юрий Караваев из Кургана получил тяжелое ранение под Бахмутом в 2022 году.
«Ехали на машине к месту дислокации и подорвались на мине», — коротко вспоминает он о событиях, которые едва не стоили ему жизни.
Разрыв селезенки, печени, три сломанных ребра, раздробленные ноги — в бессознательном состоянии Юрий попал в больницу. Два месяца и три дня спустя он очнулся с «дыркой в ноге» и весом 39 килограммов. После ранения нога стала короче на 12 сантиметров. Парень перенес 12 операций в курганском центре Илизарова. Ногу ему собрали, и уже казалось, что самое страшное позади, но начались проблемы с сердцем.
«Тяжеловато стало, головокружение, слабость…» — вспоминает Юрий.
Обследование выявило тяжелый ревматический митральный стеноз — приобретенный порок сердца, который требовал срочного хирургического вмешательства. В челябинском Федеральном центре сердечно-сосудистой хирургии участнику СВО имплантировали искусственный протез вместо изношенного митрального клапана.
«Пациенту была выполнена операция по замене клапана на механический протез. Операция длилась три с половиной часа», — рассказывает заведующий кардиохирургическим отделением № 1 ФЦССХ Станислав Андриевских.
По словам кардиолога Сергея Кирилина, причиной порока стал инфекционный эндокардит.
«Какая-то бактерия могла попасть в кровоток, а затем — в полость сердца», — пояснил Сергей Кирилин.
Сейчас пациент идет на поправку и строит планы на будущее: дома надеется найти работу электрика и завести семью.