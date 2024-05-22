Временный храм у Христорождественского собора в Челябинске перенесут

Он расположится в черте города

Храм Петра Крутицкого на северо-западе Челябинска перенесут в другое место. Деревянную церковь возвели в 2015 году на площадке строящегося кафедрального собора Рождества Христова, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.



Во временном храме горожане молились о благополучном строительстве собора.

«Когда Христорождественский собор окончательно достроен и в нем ежедневно совершаются богослужения, необходимость в нахождении временного храма на территории Рождественского сквера отпала. Поэтому Челябинской епархией принято решение о переносе здания в другое место в черте города», — объяснили в пресс-службе.

В епархии напомнили, что священномученик Петр Полянский, митрополит Крутицкий 12 лет провел в лагерях Южного Урала. После заточения его расстреляли под Магнитогорском. Священномученик возглавляет Собор святых Челябинской митрополии.

Отметим, малое освящение и первое богослужение в крестильном (нижнем) храме кафедрального собора Рождества Христова прошло 28 апреля. Фоторепортаж смотрите здесь.

