В Челябинске освятили крестильный храм кафедрального собора Рождества Христова

Божественную литургию провели в Вербное воскресенье

Сегодня в Челябинске прошло долгожданное событие для всех православных. В Вербное воскресение состоялась Божественная литургия с освящением крестильного (нижнего) храма кафедрального собора Рождества Христова на Северо — Западе. Службу возглавил митрополит Челябинский и Миасский Алексий. Наш корреспондент стал свидетелем исторического для города события.







На площадке перед собором трансляцию богослужения наблюдало более 3000 южноуральцев.

Мероприятие посетили Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, основатель Русской медной компании Игорь Алтушкин.





Алексей Текслер поздравил всех православных с Вербным Воскресеньем, а также отметил важность и значимость события.

«Это для нас особый день, можно сказать, что первая очередь нашего кафедрального собора Рождества Христова открыта. Сегодня в храме начинается духовная жизнь: освящен крестильный храм, здесь будут проходить службы. Это историческое событие для нашего региона. Напомню, что исторический собор находился в центре Челябинска, и был разрушен. И сегодня мы его восстанавливаем, но уже в новых масштабах. И это символ возрождения Челябинска и всего нашего региона», — отметил губернатор.

Кафедральный собор является самым высоким в Челябинске, его высота составляет 74 метра. Со временем в храме будет обустроена смотровая площадка, с которой откроется обзорная панорама города. Когда храм будет готов к открытию в полном объёме, он сможет вместить 3 500 человек.

«На всех этапах строительства собора сопровождение и патронаж осуществляет Святейший Патриарх и я надеюсь, что на открытии верхнего храма он обязательно будет с нами. Я поздравляю всех челябинцев и весь православный мир с этим важным событием. Уверен, что храм уже полюбили и эта любовь возрастет многократно», — отметил Алексей Текслер.





Губернатор выразил слова благодарности всем, кто принимал участие в стройке, всех жертвователей и отметил большой вклад, который внесла в строительство Русская медная компания.

«К строительству кафедрального собора Русская медная компания присоединилась в 2016 году — взяла на себя все работы по завершению строительства, внутреннюю отделку и благоустройство прилегающей территории. Когда храм будет готов полностью, он наверняка станет визитной карточкой города и области», — прокомментировал советник президента РМК Анатолий Еремин.

Также на первом этаже разместилось музейно-выставочное пространство. Инициатива организовать в храме музейное крыло со сменной экспозицией принадлежит общественному деятелю и учредителю «Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив 2020» Ирине Текслер. Сегодня в музее собора проходит выставка экспонатов из собрания Челябинского государственного музея изобразительных искусств.

Отметим, что крестильный храм, музейное пространство и церковная лавка теперь открыты для посещения на две недели — Страстную и Светлую седмицу, затем в соборе продолжатся строительные и отделочные работы.