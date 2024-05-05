Алексей Текслер с семьей в праздник Пасхи посетил Христорождественский собор

Губернатор с супругой и сыном помолились и поставили свечи

Сегодня, в праздник светлой Пасхи, в Челябинске в освященном нижнем храме кафедрального собора Рождества Христова прошла литургия. Богослужение посетил губернатор Челябинской области Алексей Текслер с супругой Ириной и сыном Михаилом. Почетных гостей храма встретил митрополит Челябинский и Миасский Алексий, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

«Алексей Текслер вместе с супругой и сыном поставили свечи, помолились и в очередной раз восхитились красотой крестильного храма»,— рассказали в епархии.

Пасхальные богослужения будут проходить в нижнем храме ежедневно утром и вечером до 12 мая включительно. После 13 мая богослужения будут проводить в дни крупных церковных праздников и по расписанию.

Кстати, вход в храм украшают композиции в виде пасхального яйца, выполненные из живых роз. Высота композиций достигает двух метров.

Об освящении крестильного храма читайте в нашем материале.