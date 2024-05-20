В челябинском соборе Рождества Христова состоялось первое венчание

Сергей и Ольга вместе уже 22 года

В минувшие выходные в крестильном храме Христорождественского собора прошло первое таинство венчания. Обвенчаться в новом храме было мечтой пары, рассказали в Челябинской епархии.

Компания Сергея занимается производством гранита и мрамора, который был использован в облицовке храма, и в течение всего времени он активно помогал строительству.

«Мы женаты 22 года. Давно хотели обвенчаться, долго к этому шли. У Сергея была мечта — сделать это именно в новом соборе Рождества Христова, в строительстве которого он принимал участие. Здесь невероятно красиво, мы очень рады», — поделилась Ольга Нилова.

Совершить таинство венчания в соборе Рождества Христова смогут все желающие пары. Для этого необходимо обратиться в церковную лавку при храме.