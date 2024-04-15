Верующие смогут молиться в челябинском соборе Рождества Христова до 12 мая

Первое богослужение в крестильном храме пройдет 28 апреля

В Челябинске 28 апреля состоится малое освещение и первое богослужение в крестильном (нижнем) храме кафедрального собора Рождества Христова. Попасть на него можно будет по пригласительным. Верующие смогут там молиться всю Страстную и Светлую седмицу — с 29 апреля по 12 мая, сообщили в пресс-службе Челябинской епархии.

28 апреля службу возглавит митрополит Челябинский и Миасский Алексий, которому сослужат епископы Челябинской митрополии и сонм духовенства.

«Вход на богослужение в крестильный (нижний) храм, а также на площадку перед собором будет осуществляться по пригласительным. Их будут распространять через приходы Челябинской епархии, а ограничения связаны с особым режимом безопасности», — объяснили в пресс-службе.

Литургию в соборе Рождества Христова будут транслировать в режиме реального времени в соцсетях Челябинской епархии и на телеканале ОТВ. После 12 мая в соборе продолжатся отделочные работы.

«Расписание служб будет публиковаться на ресурсах Челябинской епархии», — уточнили в пресс-службе.

Кафедральный собор начали строить в сентябре 2013 года на пожертвования верующих и средства меценатов. Храм находится на улице Салавата Юлаева. Он является самым высоким в Челябинске. После поднятия главного креста его высота составила почти 74 метра.

Христорождественский собор станет самым вместительным храмом областного центра. Там также планируют сделать смотровую площадку с обзорной панорамой на город.

Как ранее сообщал наш сайт, в нижнем храме строящегося Христорождественского кафедрального собора рабочие приступили к монтажу иконостаса.