/ Врач-кровопийца не занимался лечением пациентов

Стали известны подробности с последнего места работы убийцы.

Врача-терапевта с психическим заболеванием уволили из больницы до того, как он был арестован. В медучреждении Борис К. успел проработать несколько месяцев. Как был принят на работу лже-доктор, рассказали в челябинском Управлении здравоохранения.

28 ноября 2018 года Борис К. был принят на работу в ГКБ №11. При приеме он предоставил все необходимые для трудоустройства документы. Он работал врачом-терапевтом в центре медпрофилактики. В его обязанности входило консультирование населения о вреде курения и алкоголизма, пропаганда здорового образа жизни. Лечением пациентов Борис не занимался. — подчеркнула руководитель городского Управления здравоохранения Наталья Горлова.

Главный врач больницы, в которую трудоустроился Борис, направил его документы в образовательные учреждения для подтверждения подлинности. После получения отрицательного ответа сотрудника незамедлительно уволили.

На данный момент законодательно не предусмотрена обязательная проверка документов при трудоустройстве, но этот резонансный случай послужит уроком для работодателей. — добавила Наталья Горлова.

Напомним, что врача-терапевта Бориса К. задержали по обвинению в использовании заведомо подложного документа. После этого выяснилось, что ранее лжедоктор убил и расчленил своего одноклассника, попробовав на вкус его печень.