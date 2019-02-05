/ Врач-кровопийца должен был пройти медкомиссию перед работой в больнице

Это обязательное условие для трудоустройства медработников.

С соседями терапевта, работавшего по фальшивому диплому и скрывавшего «кровавое» прошлое, пообщались корреспонденты медиахолдинга ОТВ. Удалось выяснить, что мужчина, вернувшись в родной дом, жил скрытно. Он здоровался с соседями, но с ними не разговаривал. Его всегда видели одного.

Нормальный сосед был, никогда не было шума. Как соседи не общались мы. Видела его одного всегда. — сообщила сайту «Первый областной» соседка.

Отметим, что другая соседка, медработник, удивилась, как Борису К. удалось устроиться в больницу. Ведь осмотр у психиатра обязателен.

Ужасно страшно, конечно, что такой человек рядом живет. Такое даже не представишь себе. Но при уcтройстве на работу мы все проходим медкомиссию. — рассказала соседка мужчины.

Напомним, Борис К. работал по фальшивому диплому терапевтом. Когда подлог вскрылся, мужчину уволили. Однако следователи узнали еще одну тайну: лжеврач состоит на психиатрическом учете. В школе он расчленил одноклассника, чтобы провести темный ритуал.