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сегодня в 05:30
Информация об отмене занятий в Челябинске
Обновляемая информация от «Первого областного» об изменениях в учебном процессе в связи с морозами.
/ Имя врача-кровопийцы стерли со всех медицинских сайтов

Имя врача-кровопийцы стерли со всех медицинских сайтов

Теперь Борис К. терапевт только в своих фантазиях.
сегодня в 16:50
  |  Общество

Сайты медицинских сообществ удалили информацию о враче-терапевте Борисе К. с поддельным дипломом со своих ресурсов. Если в поисковике набрать его имя, ссылка на страницу появится, но в самом профиле не будет данных об этом человеке.


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Напомним, что в Челябинске был арестован врач-терапевт, использующий для трудоустройства поддельный диплом. При задержании у него дома обнаружили большое количество наркотического вещества. Также вскрылась страшная информация о прошлом Бориса: будучи 16-летним парнем, он совершил ритуальное убийство своего одноклассника и даже выпил рюмку его крови.

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