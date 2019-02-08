/ Имя врача-кровопийцы стерли со всех медицинских сайтов

Теперь Борис К. терапевт только в своих фантазиях.

Сайты медицинских сообществ удалили информацию о враче-терапевте Борисе К. с поддельным дипломом со своих ресурсов. Если в поисковике набрать его имя, ссылка на страницу появится, но в самом профиле не будет данных об этом человеке.





Напомним, что в Челябинске был арестован врач-терапевт, использующий для трудоустройства поддельный диплом. При задержании у него дома обнаружили большое количество наркотического вещества. Также вскрылась страшная информация о прошлом Бориса: будучи 16-летним парнем, он совершил ритуальное убийство своего одноклассника и даже выпил рюмку его крови.

