/ «Сердце и глаз поместил в формалин». В Челябинске работал врач-кровопийца с поддельным дипломом

Правоохранители нашли наркотики дома у лжеврача.

В Челябинске задержали врача-терапевта городской клинической больницы № 11, который устроился в медучреждение, используя поддельный диплом о высшем образовании, сообщает СК РФ по Челябинской области. Но это лишь вершина айсберга: ранее лжеврач был судим за жестокое убийство своего одноклассника и приговорен к принудительному лечению.

Сын врача-психотерапевта Борис К., в подростковом возрасте совершил ритуальное убийство. Как сообщает Znak.com, мальчишка называл себя бароном фон Гинцелем (небезосновательно, поскольку имел корни древнего рода) и думал, что он вампир. В какой-то момент 16-летний Борис решил, что убийство одноклассника позволит ему набраться магической силы, тогда он и запланировал кровавую расправу над другим школьником. Пригласив к себе парня, он ввел ему смертельную дозу лекарства и расчленил его тело.

Он вырезал сердце и глаз и поместил их в формалин, а также выжал у потерпевшего кровь и выпил ее из специально приготовленной для этого серебряной рюмочки. Задержали школьника практически сразу, когда были обнаружены части тела погибшего. — цитирует издание бывшего следователя Челябинской городской прокуратуры Александра Филатова.

После этого Борис был признан невменяемым и приговорен к принудительному лечению. Пройдя долгое лечение в стационаре, его отпустили под наблюдение врача-психотерапевта.

А не так давно, сотрудники больницы, в которую устроился Борис, узнали во враче-терапевте школьника, расчленившего своего одноклассника. Они рассказали о своей страшной догадке правоохранительным органам.

Барона-убийцу задержали. Во время обыска в его квартире было обнаружено большое количество наркотического вещества. Следователи предъявил ему обвинение в хранении наркотических средств, а также в использовании заведомо подложного документа. Расследование уголовного дела продолжается.