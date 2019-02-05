/ Дальнейшую судьбу врача-кровопийцы решат психиатры

После экспертизы будет ясно, вернется ли мужчина в клинику.

Задержанный в Челябинске лжеврач с «кровавым» прошлым может избежать отбывания срока. Решение о том, что ждет мужчину, в юности расчленившего своего одноклассника, будет выносить психиатрическая экспертиза. На данный момент Бориса К. держат под стражей.

По решению психиатрической экспертизы будет понятно, какая судьба ждет Бориса К. По завершении обследования его либо оставят под стражей, либо вновь отправят на принудительное лечение, если он будет признан невменяемым. — сообщил сайту «Первый областной» собственный источник в правоохранительных органах.

Напомним, что Борис К. уже проходил принудительное лечение более 10 лет назад. Поводом стало убийство и расчленение одноклассника. Всю историю о враче-кровопийце вы можете прочитать здесь.