В Челябинской области возродится управление молодёжной политики

Конкурс на место руководителя объявил губернатор региона.

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На Южном Урале возродят управление молодёжной политики. Уже объявлен открытый конкурс на должность руководителя заново создаваемой структуры. Об этом, а также о необходимости создания управления в послании к ЗСО заявил Алексей Текслер. По словам губернатора, сейчас особенно важно взаимодействие с молодым поколением.



«Я принял решение, и мы возрождаем в области Управление молодежной политики. Структура станет центром поддержки всех молодежных объединений и групп. Здесь каждый получит возможность реализовать себя. В ближайшее время закончим все оргвопросы, а сейчас, как и обещал, я объявляю открытый конкурс на должность руководителя создаваемой структуры»,— заявил губернатор.

Послание Алексея Текслера к региональному Заксобранию состоялось сегодня, 25 июня. На нём губернатор озвучил ряд важных целей и задач для области. Так, уже в сентябре все школьники Южного Урала получат бесплатное горячее питание, в регионе появится больше спортивных объектов, а минкульт области займётся разработкой проекта «Земский работник культуры» для привлечения специалистов в сельскую местность.

Полную версию послания можно посмотреть на сайте «Первый областной» в текстовом и видео-вариантах.