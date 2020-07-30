За место руководителя управления молодежной политики поборются 16 кандидатов

Вице-губернатор Челябинской области рассказала, каким должен быть лидер молодежи.

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В Челябинской области продолжается конкурс на должность руководителя Главного управления молодежной политики. Во второй тур из 25 заявленных кандидатов далее прошли лишь 16. Вице-губернатор региона Ирина Гехт рассказала, какими, по ее мнению, качествами должен обладать «идеальный» лидер молодежи

«В первую очередь — это авторитетный человек в молодежной среде. Активный, креативный, прогрессивный, целеустремленный и молодой. Во-вторых, лидер молодежи — это человек, который умеет нестандартно мыслить, интересно формулировать свои идеи и „зажигать“ ими других, вести за собой, мотивировать молодых достигать новых целей и становится лучше. В-третьих, важно ораторское мастерство. Люблю молодых людей, которые умеют грамотно и убедительно говорить. С ними приятно вести диалог», — пояснила Ирина Гехт.

Напомним, по инициативе губернатора Алексея Текслера, в Челябинской области возрождают ГУ молодежной политики. Конкурс на руководителя управления стартовал 7 июля. Участие могут принять кандидаты с высшим образованием, а также с опытом работы госслужащего или на руководящих должностях в сфере молодежной политики.