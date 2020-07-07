Конкурс на должность руководителя управления молодежной политики стартовал в Челябинской области

В регионе возрождается орган власти, который ликвидировали в 2015 году.

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Сегодня, 7 июля, в Челябинской области стартовал открытый конкурс на должность руководителя Главного управления молодежной политики, который был возрождено после ликвидации в 2015 году.

Отметим, что к участию в конкурсе будут допускаться только те кандидаты, у которых есть высшее образование, опыт государственной службы или работы на руководящих должностях в сфере молодежной политики.

После первого этапа, на котором идет сбор документов, 24 июля начнется второй этап конкурса. Там состоится уже непосредственно индивидуальное собеседование кандидатов с конкурсной комиссией.

Также в правительстве Челябинской области составили критерии, которым должен соответствовать претендент на должность управленца молодежной политики.

«Кандидат должен иметь высшее образование не ниже уровня специалитета (магистратуры), не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы или опыт работы на руководящих должностях с молодежными объединениями, ассоциациями, а также соискатель должен знать устройство принципов системы регулирования молодежной политики в РФ и Челябинской области, цели, задачи, пути реализации государственной молодежной политики, владеть инструментами финансового менеджмента, контрактной системы», — сообщили в правительстве региона.

Отметим, что результат открытого конкурса будет размещен на официальных сайтах губернатора Челябинской области и правительства Челябинской области.