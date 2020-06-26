Алексей Текслер встретился с представителями молодежных организаций Челябинской области

Они обсуждали возрождение главного управления молодежной политики.

Послушать 00:00

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер сегодня, 26 июня, в преддверии дня молодежи, встретился с представителями студотрядов, КВН, Российского движения школьников и волонтеров-медиков. На этой встрече обсуждалось возрождение главного управления молодежной политики региона — ближайшие планы и идеи организации.

Алексей Текслер отметил, что возрождение управления поможет вновь объединить молодежь области, чтобы жизнь в регионе была более яркой. Также губернатор напомнил, что объявлен конкурс на пост руководителя управления молодежной политики.

«Мне всегда приятно, интересно общаться с молодыми людьми. Необходимо молодежную политику сделать более акцентированной. Я рассчитываю на то, что наше главное управление будет таким ядром идей, инициатив. И главное — действительно сможет объединить ребят любых направлений для того, чтобы молодежная жизнь в нашем регионе была более яркой, интересной. Уверен, что мы это сможем сделать», — поделился глава региона.

Отметим, что представители молодежных организаций также поделились своими планами и идеями.

К примеру, областной студотряд, который в 2019 году был признан лучшим в России, уже в полную силу проводит работу в сфере благоустройства на территории Челябинска, также его представители работают матросами-спасателями, а медотряды готовятся к работе в лечебных учреждениях области.

А движение КВН готовятся к съемкам южноуральских команд в играх Молодежной лиги, которые предварительно состоятся в августе. Кроме того, при поддержке губернатора началась работа с выпускниками известных южноуральских команд КВН. Главная задача — вывести региональные команды на самый верх — в Премьер и Высшую лиги.

А в ближайших планах регионального отделения «Российского движения школьников» создание в каждом из 43 муниципалитетов Челябинской области образований местных отделений РДШ. Сейчас численность участников составляет более 50 тысяч человек из 39 муниципальных образований.

И, конечно, «волонтеры-медики» в рамках акции «МыВместе» продолжают оказывать помощь населению во время пандемии коронавирусной инфекции. В принципе, огромную поддержку во время пандемии оказали именно молодежные организации. За это Алексей Текслер выразил всем особую благодарность.