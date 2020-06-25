Обращение губернатора Челябинской области Алексея Текслера к Законодательному собранию

Глава региона рассказал о проделанной работе и поделился планами на будущее.

Уважаемый Владимир Викторович!

Уважаемые коллеги! Земляки!

2020-ый год — год семидесяти-пятилетия Великой Победы!

Подвиг народа не имеет срока давности и объединяет всю нашу страну. Всех нас.

Хочу ещё раз поблагодарить наших ветеранов и поздравить всех с юбилеем Великой Победы!

Минул год с прошлого обращения.

Не такой большой срок, но за это время произошло много событий, которые затронули каждого человека.

Пандемия новой коронавирусной инфекции охватила весь мир, извне пришла к нам. Повлияла на глобальную и региональную экономику, на нашу с вами жизнь.

Все мы вместе приняли этот вызов!

В сжатые сроки развернули порядка трёх тысяч коек. Обеспечили медучреждения оборудованием, в том числе — аппаратами искусственной вентиляции легких, лекарствами и средствами индивидуальной защиты. Оперативно запустили новые мощности по выпуску одноразовых масок. Нарастили объемы тестирования в регионе.

Всем оказывается необходимая медицинская помощь, при этом более половины из развернутых коек остается свободной.

Как отметил на днях Президент, нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу. Но уже сейчас можно утверждать, что и страна, и наша область экзамен пандемии выдержали.

В этом есть безусловная заслуга сотрудников Роспотребнадзора, социальных работников и волонтеров, сотрудников правоохранительных органов, каждого ответственного гражданина, соблюдающего все требования и рекомендации. И конечно, особая заслуга — медиков, которые, каждый на своем месте, честно и добросовестно выполняют свой долг.

Еще раз от имени всех южноуральцев хочу сказать врачам, фельдшерам — всем медикам, водителям скорой помощи, всем сотрудникам системы здравоохранения: «Спасибо за Вашу работу!».

Запущенный этой весной пакет мер поддержки граждан и экономики стал беспрецедентным по своему масштабу, объёму выделенных средств и охвату помощи.

В дополнение к федеральным мы ввели свои региональные меры поддержки:

Доплаты к пособию по безработице, выплаты в размере пяти тысяч рублей многодетным семьям и семьям, где мамы самостоятельно воспитывают детей, региональные доплаты медицинским и социальным работникам. Совместно с благотворительными организациями и компаниями оказываем материальную помощь и выдачу продуктовых наборов нуждающимся.

Оказали поддержку и бизнесу. Для наиболее пострадавших организаций малого и среднего предпринимательства снизили до минимума ставки налогов, дали отсрочки по их уплате. Обеспечили возможность получения льготных займов. Всё это — в дополнение к реализованным ещё в прошлом году шагам по снижению налоговой нагрузки на малый бизнес.

Мы идём вперёд.

И ключевая задача на сегодня — это возвращение к нормальной жизни, последовательное снятие ограничений и возобновление полноценной работы экономики при строгом соблюдении санитарных требований.





Год назад, в своем первом обращении, мною было определено, что в центре нашего внимания должен быть Человек и все сферы его жизни. Это остается ключевым приоритетом развития региона!

Теперь о том, что сделано и какие задачи перед нами стоят.

Начну со здравоохранения. Это ключевая для нас сфера.

Продолжая борьбу с ковидом, мы должны наращивать возможности оказания медицинской помощи по всем направлениям.

Да, надо признать честно, у нас в регионе остаются проблемы. К сожалению, многие годы отрасль здравоохранения недофинансировалась. И нужно эти долги возвращать.

Поэтому региональные расходы на здравоохранение в этом году мы увеличили почти на 4 миллиарда рублей или более чем на 25 процентов по сравнению с прошлым годом. Ещё два миллиарда восемьсот миллионов рублей поступило из федерального бюджета на борьбу с коронавирусной инфекцией. Две трети из этих средств направлены на оборудование и оснащение госпитальных баз. Это то, что и дальше будет работать для региона.

Медицинская помощь должна быть доступна каждому.

Поэтому по всей области сегодня строим фельдшерско-акушерские пункты. Приобретаем передвижные ФАПы для удаленных территорий. Возродили санавиацию. Строим новые вертолетные площадки при медучреждениях для экстренной доставки пациентов. Обновляем автопарк скорой и неотложной помощи.

Новое оборудование в этом году получат многие медучреждения региона. В том числе открываем новые первичные сосудистые отделения в Копейске и в Аше. Внедряем по всему региону «бережливую» поликлинику.

Начнём проектирование ряда важнейших для региона медицинских объектов: больничных комплексов в Нязепетровске и Златоусте, расширение детской больницы и нового многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске, областной детской хирургической больницы в Челябинске. Приняли решение о строительстве новой современной областной инфекционной больницы.

В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» все объекты социальной инфраструктуры, в том числе ФАПы и больницы, последовательно подключаются к широкополосному доступу в Интернет. В области формируется единая среда цифрового здравоохранения. Активно развиваем телемедицину.





Особое внимание — кадровому обеспечению. Ведь мы с вами понимаем, что лечит доктор.

Уже в этом году мы увеличили выплаты для удаленных территорий по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Распространили за счет регионального бюджета выплату на фельдшеров, которые возвращаются в свои родные муниципалитеты. Формируем служебный жилфонд на местах. Приняли закон о поддержке медработников в приобретении ими жилья при переезде на работу в сельскую местность.

Увеличили за счёт областного бюджета целевой набор в ординатуру.

Всю эту работу мы продолжим. Наша цель — укомплектовать медицинские учреждения региона профессиональными сотрудниками, сделать условия их работы достойными.

Измерить качество работы и достигнутых результатов в сфере здравоохранения можно по такому показателю, как ожидаемая продолжительность жизни. По итогам прошлого года она увеличилась почти на полгода и превысила 72 года. Наша цель до 2024-ого года выйти на уровень семидесяти семи с половиной лет.

Отдельное внимание — системе образования.

За прошлый год построили и реконструировали семнадцать детских садов. В целом закрыт вопрос по местам для детей от трёх до семи лет.

В ближайшие годы избавимся от дефицита мест для детей от полутора до трёх лет.

Но мало строить новое, нужно ещё содержать в достойном состоянии имеющееся. В этом году капитальный ремонт ждёт тридцать семь детских садов в тридцати двух муниципалитетах.

В 2019-ом году завершили строительство двух школ в Тракторозаводском и Калининском районах Челябинска, дополнительного здания для школы № 4 в Усть-Катаве. В школе № 1 Нязепетровска, впервые с постройки здания в 1955-ом году, провели капитальный ремонт и переоснащение.

Ещё 10 школ построим и реконструируем в ближайшие три года.





Важная часть поддержки семьи — это обеспечение здорового и доступного питания для детей в наших школах.

Я принял решение, и мы уже обеспечили учеников младших классов свежим витаминизированным молоком. Это реальный вклад в здоровье маленьких южноуральцев и хороший импульс для развития молочного производства.

Следующая задача — обеспечить всех учеников начальной школы бесплатным горячим питанием.

Особое внимание при этом необходимо уделить состоянию пищеблоков и качеству продуктов. Не должно быть никаких сомнений в этой части.

Президент обозначил срок по стране в целом — до 1-ого сентября 2023 его года. Но мы будем готовы — к 1-му сентября этого года.

Также мы развиваем современное дополнительное образование.

В прошлом году в рамках нацпроекта «Образование» в Миассе открыли центр цифрового обучения — «IT куб». В 2020-ом году откроем ещё один — в Южноуральске, в сотрудничестве с «Сириусом» — центр для одаренных детей ТЕМП+ в Челябинске. Запустим мобильный технопарк «Кванториум» для детей в селах и малых городах, откроем 32 центра цифрового и гуманитарного развития «Точка роста». По программе «Молодые профессионалы» 10 училищ получат современные мастерские.

Наша область заняла в этом году 8-ое место в стране по количеству дипломов Всероссийской олимпиады школьников на тысячу выпускников, и это отличный фундамент для реализации ещё одного нашего приоритета — развития науки и инноваций.

Руководство Российской академии наук поддержало мое предложение и в регионе будет открыто представительство Уральского отделения РАН. Это логичное признание научного потенциала региона.

Также отмечу еще несколько инициатив, которые уже реализуются.

Вместе с Фондом фундаментальных исследований — на гранты для ученых выделяем 100 миллионов рублей ежегодно.

Социальная выплата в 1 миллион рублей будет выделяться пятидесяти молодым ученым на решение жилищного вопроса ежегодно, начиная с 2021 ого года.

Молодые научные кадры должны жить и работать дома — на Южном Урале.

Строительство и оснащение учебных заведений, связь образования, науки и бизнеса важны.

Но ядром системы образования является, конечно же, учитель, педагог.

И особое место здесь занимает классный руководитель. Наша опора в воспитании подрастающего поколения.

Президентом с 1-ого сентября этого года введена доплата за классное руководство в размере пяти тысяч рублей. Особо подчеркну, при этом будут сохранены все уже ранее установленные надбавки.

Крайне важно уделить внимание привлекательности работы в сельских школах. С этого года по поручению Президента стартовала федеральная программа «Земский учитель». Участниками конкурса в регионе уже стали 43 педагога. И сегодня Минобразования области необходимо приложить все усилия, чтобы использовать по максимуму возможности программы. Нужно обязательно привлечь к участию молодых педагогов — в том числе выпускников ВУЗов.

Успехи в образовании и обучении необходимо подкреплять развитием в спорте.

Спорт по-настоящему должен стать нормой жизни для самых широких слоев населения. Запрос у людей на это есть. Это обсуждается практически на каждой моей встрече с жителями в территориях.

В прошлом году мы завершили строительство девяти стадионов, открыли велотрассу в Копейске. Уже в этом году закончили строительство зала самбо в Увельском районе, и благодаря спонсорской поддержке — бассейна в Варне.

Решаем проблему долгостроев и нерационального вложения средств в прошлые периоды. Завершили и открыли крытый каток в Кыштыме. Строить его начали ещё в 2010-ом году. На очереди — ФОК с бассейном в Нязяпетровске и ФОК — в Кусе. Теперь эти объекты точно будут завершены.

Уже начали проектирование и строительство шестидесяти объектов по всей территории региона. Они появятся практически в каждом муниципалитете.

Чтобы вся эта инфраструктура использовалась эффективно запустим программу «Земский тренер» по аналогии с «Земским доктором» и «Земским учителем».

И ещё. Считаю, что мы должны обеспечить ребят, которые представляют область на соревнованиях, необходимой спортивной формой и инвентарём. Поручаю Минспорту области провести анализ ситуации и дать соответствующие предложения в срок до 1-ого августа.

Наша область всегда отличалась насыщенной культурной жизнью.

Ярким событием прошлого года стало создание в регионе своего симфонического оркестра. Я горжусь, что мы это сделали. Он стал по праву новым музыкальным и культурным брендом региона. Выступления оркестра расписаны на два года вперёд.

В 2019-ом году в Челябинске открылся современный мультимедийный парк «Россия — моя история».

Проведены ремонты тридцати пяти объектов культуры, завершена реконструкция двух домов культуры в Варненском и Кунашакском районах. Школа искусств в поселке Шагол города Челябинска отпраздновала новоселье. В рамках нацпроекта «Культура» создан виртуальный концертный зал в Троицке. В регионе открылись 3 библиотеки с современным оборудованием, приобретены 2 автоклуба, 10 музыкальных школ и 1 колледж искусств оснащены инструментами.

В планах на этот год — ещё 3 виртуальных концертных зала, 7 библиотек, 4 автоклуба, ремонт почти сорокА учреждений. Также в этом году после ремонта откроются Молодежный театр в Челябинске и Драматический театр в Магнитогорске. В 2022-ом — театр кукол, ремонт которого также был начат в прошлом году.

Я вижу и слышу, насколько значимы для людей, особенно в сельской местности, клубы, дома культуры, школы искусств. Это настоящие центры притяжения. Причём для всех возрастов. И здесь тоже крайне актуален кадровый вопрос. Буквально на днях в Аргояшском районе обсуждал эти вопросы со специалистами.

Поэтому, для привлечения специалистов на село, даю поручение Министерству культуры региона разработать программу «Земский работник культуры».





В 2019-ом году мы многое сделали в сфере социальной поддержки.

Уменьшили на треть транспортный налог для большинства автовладельцев, простых жителей региона.

Впервые за три года проиндексировали выплату ветеранам труда области.

Установили выплату для детей погибших участников Великой Отечественной войны. Увеличили в 6 раз выплату труженикам тыла. 94 ветерана Войны обеспечены жильём.

Тысячи семей, прежде всего — многодетных, и детей получили поддержку. Уже в этом году повысили почти в 2 раза — до ста тысяч рублей — областной материнский капитал.

Продолжая работу по этим и другим направлениям, во исполнение поручения Президента мы должны актуализировать и расширить возможности социального контракта.

Мы увеличим его размер — с тридцати до восьмидесяти тысяч рублей, и на порядок — до тысячи семей в год расширим охват этой формой поддержки. Дадим преимущества тем, кто хочет стать предпринимателем или пройти переобучение по востребованным специальностям.

Соответствующий законопроект планируется к принятию сегодня. Прошу Вас его поддержать, коллеги!

Тема особой важности в регионе — это экология.

Все крупные предприятия области подключились к комплексному плану по снижению выбросов загрязняющих веществ.

С ними заключены 15 соглашений в Челябинске и Магнитогорске. И мы, безусловно, обеспечим контроль исполнения этих планов. По данным мониторинга уже снижены объемы выбросов в наших крупнейших городах. Это важный результат прошлого года.

Также мы распространили практику заключения экологических соглашений на предприятия, которые расположены в промышленных городах нашей области. Уже заключены соглашения с предприятиями в Златоусте, Миассе, Сатке, Карабаше, Кыштыме, Аше, Усть-Катаве, Коркино. Эта работа продолжается.

По моему поручению подготовлен проект регионального экологического стандарта. Сейчас он изучается экспертами. До конца июля документ будет представлен публично.

Развиваем систему мониторинга качества воздуха. Вводим новые стационарные и передвижные автоматизированные лаборатории. К концу года их будет 20. Данные с них будут поступать в Единый центр сбора и обработки информации. На его базе мы обеспечим определение конкретного источника загрязнения и контроль достижения квот на выбросы, в рамках нового закона о квотировании. Результаты мониторинга будут доступны онлайн каждому жителю.

Занимаемся не только чистотой воздуха, но и чистотой воды.

Буквально на днях запустили в работу Долгобродский канал. Регион ждал этого практически полвека. Это важный дополнительный ресурс питьевой воды для Челябинска. Можно с уверенностью сказать, что мы на долгие годы вперед обеспечили водную безопасность для всей Челябинской агломерации, с численность более полутора миллионов человек.

Также по нацпроекту «Экология» в прошлом году ввели объекты водоснабжения поселков Смолино в Челябинске и Луговой в Красноармейском районе. Это нормативное водоснабжение для почти четырех тысяч человек. В 2020-ом году будет завершён первый этап реконструкции системы водоподготовки в Озерске, а в 2021-м году работы завершены.

Работу по чистой воде нужно продолжать. Я вижу, как летом резко увеличилось количество жалоб на водоснабжение. Поэтому поручил провести полную инвентаризацию объектов и актуализировать все схемы водоснабжения в регионе.





Природа Южного Урала — наше особое достояние и богатство!

В прошлом году национальный парк «Зигальга» стал первым в стране, созданным в рамках нацпроекта «Экология».

Мы взялись за годами копившиеся проблемы наших озёр — жемчужин. Тургояк. Кисегач. Увильды. Другие озера. Здесь ещё многое предстоит сделать в части наведения порядка, реконструкции очистных сооружений, упорядочивания застройки, восстановления инженерной и коммунальной инфраструктуры. Важно обеспечить равный доступ к озерам наших жителей. Эту работу мы доведём до конца.

Это также важно для развития туризма в регионе, который должен стать полноценной отраслью областной экономики.

Природу сегодня приходится не только сохранять, но и восстанавливать. В прошлом году начали рекультивацию Челябинской свалки. Это крупнейший объект рекультивации в стране. Уже закрыли её специальным слоем и пленкой, что уже прекратило выбросы свалочного газа. В следующем году завершим работы. На месте свалки будет зеленый холм.

На очереди рекультивация свалок Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Троицка. Работаем над включением объектов в этих городах в федеральный проект «Чистая страна».

Однако, только сортировка мусора и его последующая переработка могут по-настоящему решить проблему отходов. Я в этом убежден.

В марте этого года мы приняли областной закон о раздельном сборе мусора. Решение о его разработке мы зафиксировали по итогам прошлого Обращения. Он стал первым таким региональным законом в стране.

Мы также утвердили новую региональную схему обращения с отходами. Шаг за шагом наводим порядок в этой сфере.

В прошлом году на средства региона оснащены новыми контейнерами более трех тысяч контейнерных площадок. Все регоператоры работают в поставленных ценовых коридорах.

Доля отходов, поступивших на сортировку, в прошлом году превысила треть. Цель на этот год — половина — 50 процентов.

Чтобы реализовать все наши планы нам нужен опережающий рост инвестиций. И внешних, и внутренних.

Мы начали активно работать в этой сфере в прошлом году. Приняты законы по снижению ряда налогов, а также закон об инвестиционном налоговом вычете, сферу применения которого мы планируем расширить. Уже в этом году внесли изменения в областной закон о земельных отношениях, которые снижают критерии масштабности инвестпроектов для приоритетного предоставления им земельных участков. Я благодарю за принятие этих решений наше Законодательное собрание.

Я обратился с рядом инициатив по развитию моногородов и территорий опережающего развития на совещании у Президента. Соответствующие поручения сейчас отрабатывает Правительство Российской Федерации.

По итогам 2019-ого года область поднялась с двадцатого на шестнадцатое место по инвестициям в основной капитал, а их объем за 2019 ый год составил почти 300 миллиардов рублей.

Это хороший показатель, но, если мы хотим сделать настоящий рывок в развитии региона, нам нужно его удвоить.

Агломерации, моногорода, малые города и сёла, промышленность и сельское хозяйство, экология и туризм, социальный сектор и инфраструктура — всё это требует существенного вложения средств.

Требует новых проектов.

В привлечении инвестиций должны участвовать все органы исполнительной и местной власти. Сегодня нельзя ориентироваться лишь на эффективное освоение бюджетных ресурсов. Необходимо работать на полноценное развитие курируемых отраслей и территорий.

Реально помогать инвесторам и предпринимателям выходить на новые проекты, развивать бизнес.

Экономический блок Правительства должен быть координатором этой работы, в которую должны включиться все отраслевые ведомства и муниципалитеты.

Эффективность отраслевых министров, глав муниципалитетов, качество управления отраслью и территорий, я буду оценивать в первую очередь по работе с инвесторами, по объёму привлечения инвестиций в регион.

Необходимо обеспечить цифровой мониторинг реализации инвестиционных проектов в регионе. Оперативно видеть все возникающие проблемы и их решать.

Активизировать работу Инвестиционного совета области.

Я готов максимально сократить дистанцию от инвестора до Губернатора.

Заседания Инвестсовета должны быть наполнены содержательной, в том числе отраслевой, повесткой и проходить в рабочем режиме регулярно, при необходимости, несколько раз в месяц. Буду лично этим заниматься.

Ключевым инструментом мобилизации ресурсов и усилий, достижения целей развития страны и региона являются национальные проекты.

Несмотря ни на какие сложности в этом году на них мы направили более двадцати семи миллиардов рублей. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году.

Безусловно, все эти средства — это вложения в человека.

Но это и возможность для регионального бизнеса — источник заказов на товары, работы и услуги.

Крайне важно воспользоваться этим по максимуму. В том числе включаясь в подряды по инфраструктурному, и в частности — дорожному строительству.

В этой сфере вместе с Федеральной антимонопольной службой мы проделали большую работу по восстановлению настоящего конкурентного рынка. В этом году на региональных дорогах в области работает почти десяток подрядчиков, а доля крупнейшего из них не превышает трети от общей суммы контрактов.

За прошлый год введено в эксплуатацию 290 километров дорог. В этом году мы увеличили дорожный фонд, выделили дополнительные средства, и построим, отремонтируем в два с лишним раза больше дорог, чем в прошлом году — семьсот восемьдесят семь километров.

Начали в этом году расширение трассы М5 на границе со Свердловской областью. Реконструкция продолжается и на участках этой трассы в горнозаводской зоне. Продолжим работы и на других федеральных трассах.

Повышаем эффективность системы видеофиксации. С этого года мы отказались от мобильных камер-треног и будем устанавливать только стационарные посты с приоритетом на места повышенной аварийности.

Наша цель — предупреждение нарушений, а не наказание и взимание штрафов. Деньги не способны возвращать жизни. Поэтому приоритет — соблюдение правил дорожного движения, активное побуждение к этому и обеспечение безопасности на дорогах.

Тема общественного транспорта крайне актуальна для развития региона.

Мы начали процесс его обновления в прошлом году. Закупили 66 автобусов на газомоторном топливе для Челябинска. Магнитогорск получил 25 новых трамваев.

Эту работу, тренд на современный экологичный транспорт сохраним. За счет регионального бюджета в этом году продолжится приобретение такого транспорта для Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса, Кунашака. Будем развивать и необходимую инфраструктуру.

Если бы раньше такая планомерная работа по обновлению парка велась ежегодно, то сейчас ситуация с качеством пассажирских перевозок в наших городах была бы совсем другой.

Необходимо заняться целенаправленным развитием ключевых агломераций региона — Челябинской, Магнитогорской, «Горного Урала». Связать их между собой. В них проживает порядка семидесяти процентов населения области. Начнем с запуска скоростных электропоездов «Ласточка» между Челябинском и Магнитогорском. Рассчитываю, что запустим сообщение уже в начале следующего года.

Следующая важная тема для сельских, да и не только территорий — это газификация. Газ на селе — это принципиально другое качество жизни.

В 2019-ом году построено более трехсот восьмидесяти километров газораспределительных сетей и свыше десяти тысяч домохозяйств были подключены к сетевому газоснабжению. Это на 10 процентов больше, чем годом ранее.

На текущий 2020-ый год увеличили финансирование в полтора раза. Построим уже 610 километров сетей.





Работаем совместно со структурными подразделениями «Газпрома» и «Новатэка» по узким местам в Миассе, в Троицке, в Сосновском районе.

Важная задача на этот год и следующие периоды — решить проблемы с освещением в наших городах и сёлах. В том числе с применением энергосервисных контрактов.

Улицы и общественные пространства должны быть ярче. Это создает настроение людей, особенно в зимнее время.

Мы продолжаем заниматься благоустройством территорий с учетом мнения жителей.

В прошлом и этом году мы охватили этой работой почти тысячу дворовых и общественных пространств. На нее выделено полтора миллиарда рублей в рамках профильного национального проекта, а также направляется существенная часть средств в рамках региональной программы «Реальные дела», финансирование которой в этом году также выросло — в полтора раза — до полутора миллиардов рублей.

Проекты благоустройства территорий Карабаша и Троицка стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. В сумме гранты на их реализацию составили 150 миллионов рублей. Конечно, работу по участию во всероссийском конкурсе необходимо продолжить, и большее количество городов должны принимать в нем участие. Здесь мы также надеемся и на активность жителей, которые будут взаимодействовать в этом с властями муниципалитетов.

Отдельно хочу сказать об областном центре. Мы видим, что облик Челябинска начал меняться к лучшему. Город становится чище, зеленее, опрятнее. Уходят в прошлое несанкционированные стройки, рекламные конструкции, незаконные торговые объекты. Но работы впереди много. Важно закрепить этот позитивный тренд, сделать город удобным не только для автомобилистов, но и для пешеходов, велосипедистов, людей с ограниченными возможностями здоровья. Нужно больше зеленых и прогулочных зон. И делать это нужно в постоянном контакте с жителями, экспертами в области урбанистики. Челябинцы обязательно оценят перемены, а позитивный опыт можно будет транслировать на другие города региона.

Далее. Важный для нас вопрос — переселение из непригодного для проживания жилищного фонда.

Здесь мы идём с опережением планов, предусмотренных соотвествующим Национальным проектом. В прошлом году мы расселили 17 с половиной тысяч квадратных метров аварийного жилья, и это в полтора раза больше, чем в 2018-ом году. План на этот год ещё выше — почти 20 тысяч метров. В совокупности за прошлый и этот год это решит проблемы двух тысяч двухсот человек. Я поставил задачу решить вопросы с переселением, которые определены Национальным проектом со сроком исполнения — сентябрь 2025-ого года, почти на два года раньше срока. Сейчас активно работаем с федеральным центром по финансированию.

Также продолжаем работать по пострадавшим дольщикам.

В прошлом году ввели 7 проблемных домов, решили вопрос для тысячи двухсот человек. За пять месяцев этого года восстановили права еще свыше четырехсот пятидесяти участников долевого строительства путем замены помещений и выплатой компенсаций.

Совместно с Фондом ДОМ. РФ создан Региональный фонд защиты прав дольщиков. Подписаны соглашения на достройку двадцати одного дома. Область в этом и следующем году направит в региональный фонд более миллиарда рублей. Также сделаны необходимые заявки на федеральное финансирование. По мере их одобрения будут решены все оставшиеся проблемы с дольщиками.

Мы не меняем наших планов выйти к 2024-ому году на 2 миллиона квадратных метров строительства жилья ежегодно.

Огромным подспорьем для стимулирования спроса является пониженная льготная ипотечная ставка на новое жильё в размере 6,5 процентов. Эта программа запущенна в этом году по инициативе Президента. С учетом последнего решения о расширении размера самой ипотеки до шести миллионов рублей и договоренностей со Сбербанком и ВТБ по уменьшению первоначального взноса с двадцати до пятнадцати процентов, спрос на эту программу будет еще более значительным.

Поручаю обеспечить максимальное информирование населения о предоставлении государством таких возможностей по улучшению жилищных условий.

При этом важно не просто построить квадратные метры, но и создать, действительно комфортные условия для жизни людей.

Сейчас хочу еще раз акцентировать внимание Минстроя области, Глав муниципалитетов, всех застройщиков.

Всю застройку в регионе необходимо сделать комплексной — возводить не только дома, но и закладывать достаточные площади дорог, необходимую социальную инфраструктуру — школы, детсады, больницы, спортивные объекты. Сейчас, во многих микрорайонах Челябинска и других городов, нам приходится буквально исправлять ошибки прошлого и опережающими темпами выделять финансирование на эти цели. Эта работа должна быть планомерной.

Стройте так, чтобы у нас — на Южном Урале — было комфортно, уютно, безопасно.

Мы многое делаем для людей. Но для меня принципиально важно делать не только «для», но и «вместе». Вовлекать каждого Человека в наши проекты, в формирование и реализацию наших общих планов.

В этой связи необходимо максимально задействовать потенциал социально ориентированных некоммерческих организаций. Это гибкие и — как сейчас модно говорить — продвинутые проводники изменений в территориях и сообществах. Как и было решено по итогам прошлогоднего обращения в этом году мы выделили грантовую поддержку для таких организаций в размере двухсот десяти миллионов рублей, что в 5 раз больше, чем в прошлом году.

Особенно важно работать с молодежью. Поэтому я принял решение, и мы возрождаем в области Управление молодежной политики. Структура станет центром поддержки всех молодежных объединений и групп. Здесь каждый получит возможность реализовать себя.

В ближайшее время закончим все оргвопросы, а сейчас, как и обещал, я объявляю открытый конкурс на должность руководителя создаваемой структуры.

В целом участие граждан в обустройстве жизни на местах — необходимо поощрять, расширять и наращивать.

В прошлом году мы начали активно внедрять в практику принятия управленческих решений использование онлайн-опросов на базе платформы «Активный житель 74». В этом году спектр применения «Активного жителя» должен быть расширен, и на базе приложения должна быть развернута платформа для отбора инициативных проектов «народного бюджета».

Задача — внедрить во всех территориях региона механизм инициативного бюджетирования и довести в ближайшие три года не менее чем до пяти процентов долю расходов муниципалитетов, определяемых с прямым учетом мнения людей.

Цифровизация — ключевой тренд современности, двигатель инноваций и развития.

Нам необходимо ускоренно внедрять цифровые технологии во все сферы нашей жизни.

Фундаментом для этой работы должна стать современная и качественная телекоммуникационная инфраструктура.

К концу года более сорокА малых населенных пунктов будут обеспечены доступом к глобальной сети «Интернет» на скорости не ниже одного мегабита в секунду. Двести пятьдесят четыре населенных пунктов с населением от двухсот пятидесяти до пятисот человек уже обеспечены волоконно-оптическими линиями связи. К концу года широкополосным доступом будут обеспечены еще четыре. Со следующего года начнем строительство волоконно-оптических линий в населенные пункты с населением от ста человек, а также установку базовых станций в тех из них, где ещё нет сотовой связи.

Цифровая инфраструктура создает возможности для обеспечения принципиально новой скорости, качества и прозрачности работы Правительства области и муниципалитетов.

С учётом передовых успешных практик в области будет создан комплекс цифрового управления регионом.

В его составе будут интегрированы Ситуационно-аналитический центр, информационно-коммуникационный модуль, различные региональные и ведомственные системы управления. Благодаря их взаимосвязанному функционированию качественно повысится эффективность нашей работы, в том числе скорость принятия, исполнения и контроля управленческих решений.

Через такой Центр управления обеспечим эффективную обратную связь с жителями, в том числе в отношении бюджетных услуг, которыми люди пользуются ежедневно. Первоочередными приоритетами определены здравоохранение, экология и сфера ЖКХ, работа с обращениями и инициативами граждан.

Центр управления регионом и «народный бюджет» — станут ключевыми элементами взаимодействия и обратной связи с гражданами.

Власть должна быть в контакте с людьми.

Это моя твёрдая позиция.

Обращаюсь сейчас к главам муниципалитетов. Я вижу, некоторые из вас недостаточно уделяют этому внимание. С людьми нужно общаться постоянно. И лично, и через социальные сети. Важно слышать людей.

Повторю, наш главный приоритет, центр нашего внимания — Человек. И этот приоритет — неизменен.

Коллеги! В ближайшие дни нам предстоит выразить свое отношение к внесению поправок в Конституцию Российской Федерации, в основной закон нашей страны. Челябинская область подошла к подготовке голосования со всей ответственностью, чтобы у каждого южноуральца была возможность высказать своё мнение, сделать это безопасно. Такая возможность сегодня обеспечена.

Обновлённая Конституция, одобренная на общероссийском голосовании, «затвердит» тот путь, который страна прошла за четверть века. Отсечёт любую возможность отката назад.

Развитие региона, воплощение в жизнь всех наших планов возможно лишь в сильном, стабильном государстве. Сейчас как раз тот важнейший исторический момент, когда каждый из нас может сделать нашу страну сильнее.

Наше слово в поддержку Конституции — это укрепление самой российской государственности, утверждение базовых ценностей и традиций нашего многонационального народа, дополнительные гарантии будущим поколениям.

Пользуясь случаем, еще раз приглашаю всех жителей региона, всех южноуральцев прийти на избирательные участки и сказать свое веское слово — каждый голос важен. Голосование началось уже сегодня, 25 числа.

Вслед за этим историческим событием нам предстоит масштабное обновление представительной власти региона. 13-ого сентября наши жители определят новый состав Законодательного собрания и представительных органов местного самоуправления. В сорока одном муниципалитете будет распределено более трёх тысяч депутатских мест.

Обращаюсь ко всем, кто выдвигается в этом году в депутаты. И ко всем, кто уже работает в системе власти.

Вся наша деятельность должна быть направлена на одну цель — повышение качества жизни граждан, создание прямых, эффективных систем взаимодействия между гражданами и властью, которые, к сожалению, не всегда работали в последнее время, что порой приводило к недоверию и сомнению к деятельности властей в регионе в целом.

Земляки! Коллеги! Друзья!

Национальные проекты и другие инициативы Президента, наши совместные усилия в самых разных сферах, достижения и планы, нацелены на то, чтобы каждый из нас, все жители Челябинской области, достойно жили, учились, трудились в регионе, создавали семьи, рожали детей, воспитывали внуков, а те кто приезжает сюда, с удовольствием оставались — и связывали своё будущее с Южным Уралом.

Уверен, мы вместе сделаем наш регион лучше!

Спасибо!

Видеоверсию можно посмотреть здесь.