Возбуждено уголовное дело из‑за вспышки гепатита в челябинском кафе «Дархан»

Следствие устанавливает конкретных виновников

По факту заражения посетителей кафе «Дархан» в Челябинске вирусным гепатитом А возбуждено уголовное дело. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области со ссылкой на постановление следственных органов.

Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По данным следствия, преступление было совершено пока не установленными сотрудниками кафе в период с июня 2022 года по январь 2023 года. В этот период из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил в общепите посетители массово заразились острым гепатитом.

Ранее ИА «Первое областное» писало, что во время новогодних праздников девять человек оказались в больнице с гепатитом А, после того как пообедали в «Дархане». Позднее областное управление Роспотребнадзора сообщило о случаях заражения гепатитом, связанных с продукцией двух точек общепита. Спустя неделю число госпитализированных с желтухой челябинцев возросло до 50 человек.

По факту госпитализации посетителей кафе следственные органы начали проверку. А Роспотребнадзор рекомендовал провести вакцинацию работников общепита.

В понедельник, 23 января, стало известно о приостановке работы кафе «Дархан» на 60 дней по решению суда. Помещение опечатали приставы. Суд также приостановил работу кафе «Аян», расположенного на ул. Сони Кривой.