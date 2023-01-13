Роспотребнадзор рекомендовал вакцинировать от гепатита А сотрудников общепита в Челябинской области

Ведомство усилило контроль за распространением заболевания

Управление Роспотребнадзора по Челябинской области рекомендовало вакцинировать от гепатита А сотрудников общепита и пищевой промышленности, врачей, коммунальщиков, которые связаны с водоснабжением, специалистов по работе с населением.

Главный санитарный врач области Анатолий Семенов потребовал усилить контроль за распространением инфекции из-за того, что в регионе выявили несколько очагов. Постановление опубликовано на сайте ведомства.

Кроме того, в школах рекомендовано проводить дополнительную дезинфекцию. Учителя должны выявлять учеников с симптомами гепатита А.

Напомним, в новогодние каникулы девять жителей Челябинска были госпитализированы с диагнозом «гепатит А» после обеда в одном из городских кафе. По этому факту сотрудники СК РФ начали доследственную проверку.Ранее, в конце ноября 2022 года, вспышка гепатита была выявлена в школе № 39 Магнитогорска.

Также вспышка гепатита А случилась в Копейской школе № 13. Там проводят профилактические мероприятия.