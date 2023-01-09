Роспотребнадзор назвал причину массового заражения гепатитом А в Челябинске

Под подозрением две точки общепита — их уже проверяют

Случаи заболевания вирусным гепатитом А, о которых стало известно во время новогодних праздников, связаны с продукцией, изготовленной в двух точках общепита. Обе точки содержат индивидуальные предприниматели. Об этом в понедельник, 9 января, сообщает Роспотребнадзор по Челябинской области.

«В рамках эпидрасследования выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Персонал пунктов питания отстранен от работы и обследован на вирусный гепатит А, установлен круг контактных лиц. Проводятся проверки с лабораторным контролем проб пищи, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств, воды»,

— сообщают в надзорном ведомстве.