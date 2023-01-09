«В рамках эпидрасследования выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Персонал пунктов питания отстранен от работы и обследован на вирусный гепатит А, установлен круг контактных лиц. Проводятся проверки с лабораторным контролем проб пищи, смывов с объектов внешней среды, дезинфицирующих средств, воды», — сообщают в надзорном ведомстве.
На предприятиях уже провели дезинфекцию. Ситуация остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Челябинской области.
Ранее стало известно, что в Челябинске девять человек госпитализировали с гепатитом А после обеда в кафе — их состояние оценивается как среднетяжелое.
До этого в декабре в школе Магнитогорска произошла вспышка гепатита А.