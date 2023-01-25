В Челябинске из‑за вспышки желтухи временно закрыли второе кафе

В заведении на Сони Кривой выявили санитарные нарушения

Центральный районный суд приостановил деятельность кафе «Аян», где зафиксировали нарушения после вспышки гепатита А. Как сообщили в региональном управлении службы судебных приставов, точку общепита закрыли на два месяца. Сотрудники ФССП опечатали помещения кафе сразу после вынесения соответствующего судебного решения.

«Поводом для этого стала информация о регистрации трех случаев заболевания острым гепатитом А среди жителей Челябинска, связывающих свое заболевание с употреблением продукции общественного питания в данном заведении», — отметили в ГУ ФССП по Челябинской области.

В отношении предпринимательницы, владеющей этим кафе, был составлен протокол из-за нарушений санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Сейчас исполнение судебного решения контролируют приставы. Речь идет о точке общепита, расположенной на улице Сони Кривой.

В начале этой недели стало известно о временном закрытии кафе «Дархан», откуда началась история с распространением гепатита А в нашем городе. Сотрудники Роспотребнадзора проверили это заведение и выявили сразу несколько санитарных нарушений, касающихся не только здоровья персонала, но и самих продуктов, из которых готовили блюда. Суд в этом случае тоже решил закрыть кафе на 60 суток.

На больничные койки в результате заражения желтухой попали около полусотни человек. Из-за контактов с ними случаи заболевания фиксировались и в школах. Ситуация стала настолько резонансной, что работников некоторых профессий рекомендовали привить от гепатита А. «Первое областное» ранее спросило у специалиста, грозит ли южноуральцам массовое заражение желтухой.

В прошлом году журналисты «Первого областного» побывали в кафе «Аян», которое открылось на Кировке. Эту небольшую сеть из двух точек открыла бурятская семья, хотя в меню всего одно национальное блюдо — буузы. В основном в данном заведении представлена паназиатская кухня.