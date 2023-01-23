В Челябинске приставы на два месяца закрыли кафе из‑за вспышки гепатита А

Надзорный орган выявил в заведении многочисленные нарушения

Сотрудники отдела судебных приставов по Центральному району опечатали помещения кафе «Дархан», где была спровоцирована вспышка гепатита А. Как сообщили в ГУ ФССП по Челябинской области, основанием для этого стало решение суда, который постановил приостановить деятельность заведения на 60 суток.

Это стало наказанием по административному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Несколько человек после посещения этой точки общепита попали в больницу в новогодние каникулы, и у всех них нашли желтуху. Постановление суда подлежало немедленному исполнению.

Проверку в кафе проводили сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. Они нашли многочисленные нарушения в заведении: не было программы производственного контроля, некоторые работники не прошли профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, как и медицинские осмотры (предварительные и периодические) с вакцинацией. Претензии были к заготовке, хранению и технологии приготовления продуктов, причем некоторые продукты были без маркировок сроков годности и наименования. Не было обязательных ежедневных осмотров тех, кто контактирует с пищей.

«Эти и многие другие установленные нарушения в деятельности предприятия создавали реальную угрозу возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, а в целом — угрозу жизни и здоровью населения», — резюмировали в региональном управлении службы судебных приставов.

Там же добавили, что хозяйка «Дархана» не явилась на заседание суда, где принималось решение о временном закрытии.

На прошлой неделе в инфекционное отделение ГКБ № 8 в Челябинске с гепатитом А попали около 50 человек. Все пациенты стабильны, но при этом специалисты наблюдали еще за 92 контактными. Горожане, проходящие лечение в больнице, поели, как сообщалось ранее, в некоторых заведениях общественного питания. Были и случаи заболевания в школах. Роспотребнадзор рекомендовал провести вакцинацию работников сразу нескольких профессий. ИА «Первое областное» разбиралось, грозит ли нашему региону новая вспышка желтухи и как избежать этой болезни.