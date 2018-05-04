/ Военную технику заново покрасят к параду Победы

В городе завершается подготовка к торжественному событию.

Военную технику начали готовить к челябинскому параду Победы. Ей на торжественном мероприятии уделяют особое внимание, называя каждую модель и год создания. Чтобы на параде техника смотрелась впечатляюще, ее подкрасят темно-зеленой краской. Обновят и надписи по бокам — порядковый номер и имя конструктора, разработавшего модель. Символ Победы — красную звезду — нарисуют заново. Обеспечат ход технике механики.

Женщины любят ласку — машины смазку. Так что смотрим, чтобы техника была заправлена. Я на своем танке раз 14-15 ездил на парад. Он создавался во время войны. Управление тут ручное. — рассказал сайту «Первый областной» техник-испытатель Николай Ефимов.

Посмотреть на военную технику можно будет до парада Победы: 7 мая на площади Революции состоится генеральная репетиция мероприятия. Чтобы машины приехали в центр Челябинска и вернулись назад на ЧТЗ, будут перекрыты дороги. С планами по перекрытию можно ознакомиться ЗДЕСЬ.