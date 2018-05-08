/ «Маршрут Танкограда» знакомит школьников с боевой славой Челябинска

Подростки узнают о работе заводов во время войны и расшифровке городских топонимов.

Ко Дню Победы в Челябинске запущен «Маршрут Танкограда». Во время автобусной экскурсии челябинским школьникам рассказывают об уникальных местах Ленинского района, связанных с Великой Отечественной войной. Маршрут пролегает через достопримечательности района. В последней поездке подростки оценили близость двух стел — «Труженикам тыла» и «Блокадникам Ленинграда», изучили архитектуру Дворца культуры «Станкомаш», узнали расшифровку КБС и познакомились с героической историей завода «Станкомаш».

Для меня самым неожиданным было узнать, что КБС — это означает не «край бешеных собак», не «конец белого света», а «коммунально-бытовое строительство». Я много раз бывал в Ленинском районе, но никогда не думал об этих местах с точки зрения истории, а ведь здесь действительно зарождался наш город, и здесь ковалась Победа в Великой Отечественной войне. — рассказал участник экскурсии, ученик школы № 155 Алексей Сорокин.

Впоследствии организаторы экскурсионного маршрута планируют выпустить книгу с описанием исторических объектов.

Добавим, что эта экскурсия по «Маршруту Танкограда» уже третья, ранее школьников знакомили с историей Тракторозаводского района.