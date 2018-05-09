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Текстовая трансляция парада Победы на площади Революции в Челябинске

В столице Южного Урала празднуют 73-ю годовщину Победы в ВОВ.
сегодня в 11:50
  |  Общество

Масштабное празднование Дня Победы продолжается в Челябинске. Уже прошло возложение венков и цветов у Вечного огня, теперь челябинцы и гости города ожидают начала парада Победы. Он традиционно состоится на площади Революции. Участие в параде примут ветераны, сотрудники МВД, Росгвардии, МЧС, военнослужащие, курсанты и слушатели факультета военного обучения ЮУрГУ, также перед зрителями проедет военная техника.

12:32 — На марше — военная автомобильная техника времен Великой Отечественной войны. Это раритет. Открывает полноприводные американские вездеходы Виллис МБ. Их доставили в СССР для быстрейшего уничтожения советских захватчиков. Продолжают ход мотоциклы М-72. Их использовали для разведки, патрулирования и боевых действий. Бронеавтомобиль БА-64. 

12:32 — На площади — реконструированные кавалерийские подразделения. Кавалерийские корпуса участвовали во всех значительных сражениях ВОВ. Где не могли пройти танки и артиллерия, бесстрашная конница наносила удары по противнику.

12:31 — САУ ИСУ-152 — самоходная артиллерийская установка. Снаряды проламывали броню гитлеровских танков. 

12:30 — Танк, разработанный под руководством Николая Духова. Это ИС-3.

12:29 — В воздухе самолеты Челябинского областного аэроклуба ДОСААФ России. В составе группы — штатные пилоты аэроклуба.

12:28 — Начинается парад военной техники. Колонна автобронетанковой техники. В авангарде легендарный танк Т-34. Выпускался на ЧТЗ и составлял основу бронетанковых войск Красной армии.

12:26 — Вступает факультет военного обучения ЮУрГУ. Единственный на Южном Урале.

12:25 — Идет отряд мобильного, сотрудники Росгвардии.

12:24 — Сводная колонна ГУ МВД по Челябинской области.

12:24 — Торжественным маршем движется парадный расчет 90-й гвардейской Витебско-Новгородской дважды Краснознаменной танковой дивизии.

12:23 — Идут парадные расчеты военно-авиационной базы.

12:23 — Идет военно-воздушная академия. Чеканя шаг, идут курсанты 1 курса. Авиационный виз принял почти 500 юношей из 40 субъектов РФ в прошлом году.

12:22 — Идет "Российский союз ветеранов", а за нами Гвардейская авиационная дивизия.

12:21 — По площади шагает реконструированный взвод. Специалисты кинологи со служебными собаками, курсанты Челябинского филиала военно-воздушной академии.

12:19 — Открывают прохождение торжественным маршем знаменные группы Челябинского филиала военно-воздушной академии. В сопровождении роты почетного караула филиала. Филиал продолжает славные традиции челябинского училища штурманов. За ними следуют барабанщики кадетской летной школы, а за ними барабанщики кадетской школы имени Александра Невского. 

12:18 — Начинается торжественный марш. Строятся и движутся по ротам. 

12:17 — Звучит гимн Российской Федерации, его исполняют вживую.

12:13 — Слово для поздравления представляется губернатору Челябинской области Борису Александровичу Дубровскому: Дорогие ветераны, уважаемые генералы, офицеры, курсанты и солдаты.Уважаемые земляки. Поздравляю вас с днем Великой Победы! Этот праздник в сердце каждого из нас. Вместе со всей страной Южный Урал ковал великую победу. Мы гордимся ратным и трудовым подвигом южноуральцев. Сегодня здесь, на этой праздничной площади, стоят люди разных поколений. Нас объединяет общая ответственность: сохранить память о великом подвиге великого народа, который освободил мир от фашизма. Все поколения объединяет общая цель: сделать Челябинскую область и нашу страну сильнее и лучше. Слава поколению победителей. Слава защитникам отечества. С Днем Великой Победы!

12:12 — Торжественное приветствие участников парада Победы завершено.

12:05 — Товарищ генерал-майор поздравляет с 73 годовщиной Великой Победы ветеранов, кадетов, воспитанников, гвардейцев, штурманов, авиаторов, танкистов, сотрудников МВД, сотрудников Росгвардии, слушателей, сотрудников ГУФСИН, спасателей. Ему отвечают троекратным "ура".

12:04 — Войска Челябинского гарнизона построены — докладывает замначальника Челябинского гарнизона Можайский.

12:01 — Выносят флаг Российской Федерации и Знамя Победы. Это делают курсанты челябинского филиала военно-воздушной академии. Знаменной группой командует Рональд Файзулин. Высокая честь нести государственный флаг Российской Федерации доверена курсанту Петру Хороших. Уверенно держит в своих руках знамя Победы сержант Адам Акопян. Знамя Победы — точная копия штурмового флага, водруженного 1 мая 1945 года над зданием Рейхстага в Берлине славными сынами советского народа Михаилом Егоровым, Алексеем Берестом, Мелитоном Кантария.

12:00 — Под бой курантов в Челябинске начинается парад Победы. Звучат оружейные залпы. Начинает играть оркестр.

11:58 — На почетных местах ветераны ВОВ, отстоявшие свободу и независимость родины. Мы благодарны им за героические усилия на фронте и в послевоенные годы. Сегодня по площади Революции пройдут наследники славных традиций поколения победителей. Те, кто приумножают силу и мощь нашего Отечества, и легендарной челябинской земли. 

11:57 — Улицы заполнены людьми. Все ожидают начала торжественного парада Победы.

11:52Борис Дубровский, губернатор Челябинской области: Для всех нас, кто родился уже после войны, входит в жизнь, когда начинаешь себя осознавать. Входит гордостью, что ты часть народа-победителя, счастьем, что нам дали этот мир. В процессе взросления задаешь вопросы: смогли бы мы сделать то же самое, если бы на наше время выпало подобное испытание? Хочется верить, что могли бы. Понятно, что между хочется и могли — большая пропасть, поэтому большое уважением ветеранам войны, ветеранам труда. Вечная им слава! Хочется сказать, что этот праздник — весенний. Природа отплачется на 9 мая, а потом лето. Обновление, радость, надежды. Я долго отвечал на ваш вопрос, а есть одна строка, которой могут ответить талантливые люди: "Это праздник со слезами на глазах".

11:50 — На площади Революции появляется военный оркестр. Под его аккомпанемент будет маршировать гарнизон.

11:48 Владимир Мякуш, председатель Заксобрания региона: Возлагаем цветы к Вечному огню, встречаем военный парад, идем в рядах Бессмертного полка, заканчиваем День Победы с праздником салюта в честь воинов-победителей, давших нам возможность жить под мирным небом. Мы в вечном долгу перед ними, мы должны помнить и чтить традиции, воспитывать наших детей, молодежь, в духе патриотизма, делать все, чтобы наша страна была самая счастливая, а народ, живущий в ней, счастливым и богатым. 

11:46 — На площади Революции на трибунах уже разместились ветераны, которые будут зрителями парада, выстроились сотрудники МВД и Росгвардии, МЧС, военнослужащие, курсанты и слушатели факультета военного обучения ЮУрГУ. Площадь окружили зрители.

Через несколько минут на площади Революции в Челябинске начнется Парад Победы. Прямую трансляцию Парада можно увидеть в разделе «Онлайн ТВ».

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