/ 3D-фейерверк увидят челябинцы в День Победы

В южноуральской столице применят новые технологии.

Победный салют в Челябинске 9 мая состоится в любую погоду. Об этом сегодня, 4 мая, сообщил начальник Управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров. В южноуральской столице учли ошибки прошлых лет и закупили качественное оборудование, а также подготовили сюрпризы для горожан.

Художественное произведение пиротехников будет состоять из низких, средних и высоких залпов. Высокие залпы отечественного производства будут давать эффект 3D, разворачиваться под различными ракурсами. Более яркие, более насыщенные, более интересные. Мы закупили новое оборудование, которое позволяет запускать фейерверк при любых погодных условиях. Подошли более качественно. — пояснил Дмитрий Назаров.

Первый залп поднимется в небо в 22 часа с набережной реки Миасс. Продолжительность фейерверка — 10 минут. Последние залпы, как обычно, будут самыми высокими. От музыкального сопровождения в этом году решили отказаться.

Движение в центре города традиционно будет ограничено. Проезд закроют по Свердловскому проспекту, улице Труда, Кирова, Красная и Братьев Кашириных с 20 часов. Движение общественного транспорта продлят на несколько часов, чтобы все участники мероприятия могли добраться домой в разные районы города.

Напомним, за празднованием Дня Победы в Челябинске можно будет наблюдать в прямом эфире «Онлайн ТВ»



