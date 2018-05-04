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Дороги в Челябинске перекроют на время генеральной репетиции парада Победы

Изменится движение общественного транспорта.
сегодня в 16:26
  |  Общество

Во время генеральной репетиции парада Победы 7 мая в Челябинске перекроют часть дорог. Это необходимо для свободного проезда военной техники по случаю Дня Победы.

Ограничения движения и перекрытия дорог будут действовать до 22:00, а начнутся уже ранним утром. В связи с этим общественный транспорт будет работать в особом режиме.

В понедельник, 7 мая, в связи с генеральной репетицией торжественного построения войск с прохождением военной техники, в рамках подготовки к празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне, будет закрыто движение транспорта в центральной части города. — сообщили сайту «Первый областной» в администрации города.

Движение автотранспорта будет закрыто: — по улице Елькина на участке от улицы Тимирязева до улицы Воровского с 7:00 до 22:00; — по улице Воровского на участке от улицы Сони Кривой до проспекта Ленина с 17:00 до 22:00; — по проспекту Ленина на участке от улицы Красной до улицы Свободы с 18:00 до 22:00.

Движение автотранспорта будет ограничено или перекрыто с 17:00 до 21:30: — проспект Ленина от Свердловского проспекта до улицы Свободы; — проспект Ленина от улицы Танкистов до улицы Артиллерийской (ограничение движения на время прохождения колонны); — улица Воровского от улицы Тимирязева до проспекта Ленина; — улица Тимирязева от улицы Цвиллинга до улицы Елькина; — улица Елькина от улицы Тимирязева до улицы Воровского; — улица Цвиллинга от улицы Тимирязева до улицы Труда (движения для трамваев не закрывается).

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