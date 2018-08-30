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/ ЮУрГУ рассматривают идею о приеме студентов из других вузов на военную кафедру

ЮУрГУ рассматривают идею о приеме студентов из других вузов на военную кафедру

Вуз прокомментировал предложение Минобороны.
сегодня в 13:55
  |  Общество

Минобороны решило дать студентам возможность стать сержантом или солдатом. Сейчас на «военку» могут быть зачислены только учащиеся вуза, где этот факультет есть. Но в Красноярске в рамках эксперимента набор объявили и для обучающихся из других университетов.

По мнению замначальника Факультета военного обучения ЮУрГУ полковника Константина Крикунова, опыт Сибирского федерального университета покажет другим вузам, как организовать процесс обучения. Основной вопрос сейчас — совмещение двух разных расписаний студентов.

Для студентов выделяется один день в расписании, в который они приходят к нам. Это согласовывается с расписанием основного факультета через диспетчерскую. Как решить все с другими вузами, большой вопрос. У нас все просто вычисляется с нашим университетом через диспетчерскую. Что делать в других вузах, это большой вопрос. — прокомментировал сайту «Первый областной» Константин Крикунов.

Непонятно сейчас, что делать с конкурсным отбором студентов. Он проходит в несколько этапов, смотрят на физическую подготовку и на здоровье будущего слушателя факультета. Учиться военному делу всегда хочет больше студентов, чем может набрать вуз. И это только в рамках ЮУрГУ.

Нам минобороны определяет заказ, сколько мы должны подготовить сержантов, офицеров и солдат. Превысить цифры эти мы не можем, ведь все финансируется из бюджета, контрактной формы обучения нет. Поэтому вопрос в количественных показателях, как это будет соотноситься. Учиться студенты разных вузов могут и в одном взводе, а вот как будет проводиться конкурсный отбор, мы пока не понимаем. Как раз для этого и проводится эксперимент в СФУ, чтобы понять принцип работы. — продолжил Константин Крикунов.

Делать выводы о сибирском опыте, считает замначальника факультета военного обучения, можно будет только через год, когда пройдет первый набор слушателей и даже начнется учеба. За этим будут внимательно следить все вузы, ведь в апреле текущего года появилось постановление правительства РФ, предполагающее набор на факультеты военного обучения студентов других вузов.

Отметим, что сейчас на Факультете военного обучения ЮУрГУ готовят солдат (1 год), сержантов (2 года) и офицеров (2,5 года). После окончания университета их не призывают на службу, однако они могут продолжить ее по контракту по своему желанию.

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