/ Водить автобус и авто с прицепом научат военнослужащих

Получить новую категорию военным водителям поможет государство.

Солдат научат управлять автобусами и автомобилями с прицепами. Так они смогут стать универсальными военными водителями, и использовать опыт даже на гражданке. Обучение пройдет в крупнейшем центре Центрального военного округа, который расположен в Свердловской области. Туда уже приехала группа военнослужащих в количестве 55 человек.

В армии уже 7 лет, успел поездить на большом количестве автотехники: ЗИЛ 131, «Урал 4320», «КамАЗ 53 501», «КамАЗ 43 114». Сейчас изъявил большое желание выучиться на категорию «D». Считаю, что это большой карьерный рост. В будущем пригодится для службы и в гражданской жизни. Обучаться я буду 2 месяца, сдавать на права будем в ГАИ. После получу водительское удостоверение категории «B», «C», «D». — рассказал солдат Хомяков.

Обучение военнослужащие пройдут за счет федеральных средств, а раньше обучение предусматривалось только за личный счет и только в ДОСААФ.