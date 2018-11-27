/ Военные смогут передавать документы только на специальных флешках

Их будет два типа: для обычной и секретной информации.

Военные будут использовать специализированные флеш-накопители для переноса информации. Министерство обороны РФ ужесточило меры безопасности, теперь обычными внешними накопителями пользоваться запрещено, сообщает газета «Известия».

Единый формат накопителя будет у всех подразделений вооруженных сил. Для обычных документов будет синяя флеш-карта, с грифом «для служебного пользования», а документы, которые относятся к категории «секретные», будут переноситься только на накопителе красного цвета.

При пользовании новой системой появится ряд правил, нарушение которых будет грозить серьезными наказаниями. Каждый носитель будет выдаваться под запись определенному человеку, подключаться только к определенному компьютеру со специальным оборудованием. Просматривать записи можно будет только после введения пин-кода.

В бизнесе подобного рода технологии защиты информации используются достаточно давно. — прокомментировал Владимир Рубанов, экс-начальник аналитического управления КГБ СССР и бывший замсекретаря Совбеза России.

Когда специальные флешки введут в работу, не сообщается.