/ ЮУрГУ попал в топ университетов рейтинга RAEX

ВУЗ удерживает стабильные позиции.

Южно-Уральский Государственный Университет в очередной раз вошел в рейтинг ВУЗов агентства РАЭКС-Аналитика. Ежегодно издание публикует списки топ-50 университетов в разных сферах.

В этом году, ЮУрГУ занял 28 место в номинации «Технические, естественно-научные направления и точные науки» и 38 место в сфере «Экономика и управление».

При составлении рейтинга учитывались мнения респондентов о качестве образования, востребованности выпускников работодателями, а также об уровне научно-исследовательской деятельности. В опросах принимали участие представители академического и научного сообщества, представители компаний -работодателей, а также студенты и выпускники. Общее количество респондентов превысило 60 тысяч человек. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе университета.

Отметим, результаты замеров РАЭКС используются для построения рейтингов по направлениям. Они учитываются при подготовке ежегодного топа «100 лучших вузов России».