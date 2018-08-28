/ Студенты всех вузов смогут получить военный билет во время учебы

Военные кафедры и центры университетов откроют набор даже для «чужих».

Факультеты военного обучения теперь не будут привилегией для студентов отдельных вузов. В Минобороны решили дать возможность стать сержантом или солдатом каждому студенту, кто пройдет отбор по состоянию здоровья. В рамках эксперимента инициативу запускают в Сибирском федеральном университете. От ее успеха зависит, как скоро программа распространится на всю страну.

Обучение будет проходить за счет военного ведомства. В гражданских вузах студентам для посещения занятий в УВЦ выделят один учебный день в неделе. Дни военной подготовки и учебные планы будут согласовываться между конкретным вузом и УВЦ. Перед началом такого сотрудничества между гражданскими вузами и УВЦ подписывается соответствующий договор. По окончании УВЦ студенты получают гражданские дипломы и военный билет, где указано звание и военно-учетная специальность вчерашнего студента. Они примут присягу и получат звание сержантов или рядовых запаса. — сообщают «Известия» со ссылкой на Минобороны.

Студентов, прошедших обучение в УВЦ, не будут призывать в армию. Но при желании они смогут пойти служить по контракту.

В Челябинске только один вуз может похвастаться факультетом военного обучения. Это ЮУрГУ.

Отметим, что с февраля 2019 года все военные кафедры в вузах будут заменены на учебно-военные центры, где подготовят кадровых офицеров и военнослужащих запаса.