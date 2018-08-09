/ Реставрация дома на Российской под контролем местных властей

Реставрация дома по улице Российской идет полным ходом. Преображение исторического здания участниками «Том Сойер Фест» длится уже неделю. За это время силами волонтеров частично удалось снять старую краску с дома. Власти города положительно смотрят на происходящее, рассчитывая, что такой вид волонтерства станет популярен среди челябинцев.
Похвально, что ребята пытаются благоустроить данные объекты, привести их в порядок. Естественно, все работы должны проводиться под контролем специалистов. Раз законодательство об охране объектов культурного наследия требует, чтобы работа проходила в таком порядке, эти требования выполняются. Мы надеемся, что такое волонтерское движение будет развиваться, но с учетом требований 73 Федерального закона. Это не значит, что можно проявлять вольности. Объекты культурного наследия требуют бережного отношения. — рассказал сайту «Первый областной» председатель Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александр Баландин.
Как признаются сами участники, они работают с опытными наставниками. Работа идет по установленному порядку.
У нас есть прораб, он профессионал своего дела. С нами проводится инструктаж, на практике показывают, как пользоваться инструментами, средствами для снятия краски. К тому, здесь есть люди, которые занимаются архитектурой и строительством. — рассказала Анастасия Гашина.
Напомним, 3 августа в Челябинске стартовал «Том Сойер Фест». В рамках фестиваля проходит реставрация одноэтажного деревянного здания на улице Российской. Добровольцы по возможности восстановили исторический облик здания на картинках, теперь претворяют это в жизнь. Подробнее о концепции мероприятия сайт «Первый областной» писал здесь.