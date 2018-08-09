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/ Реставрация дома на Российской под контролем местных властей

Реставрация дома на Российской под контролем местных властей

Добровольцы и архитекторы за неделю очистили фасад здания.
сегодня в 10:41
  |  Общество

Реставрация дома по улице Российской идет полным ходом. Преображение исторического здания участниками «Том Сойер Фест» длится уже неделю. За это время силами волонтеров частично удалось снять старую краску с дома. Власти города положительно смотрят на происходящее, рассчитывая, что такой вид волонтерства станет популярен среди челябинцев.

Похвально, что ребята пытаются благоустроить данные объекты, привести их в порядок. Естественно, все работы должны проводиться под контролем специалистов. Раз законодательство об охране объектов культурного наследия требует, чтобы работа проходила в таком порядке, эти требования выполняются. Мы надеемся, что такое волонтерское движение будет развиваться, но с учетом требований 73 Федерального закона. Это не значит, что можно проявлять вольности. Объекты культурного наследия требуют бережного отношения. — рассказал сайту «Первый областной» председатель Государственного комитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александр Баландин.

Как признаются сами участники, они работают с опытными наставниками. Работа идет по установленному порядку.

У нас есть прораб, он профессионал своего дела. С нами проводится инструктаж, на практике показывают, как пользоваться инструментами, средствами для снятия краски. К тому, здесь есть люди, которые занимаются архитектурой и строительством. — рассказала Анастасия Гашина.

Напомним, 3 августа в Челябинске стартовал «Том Сойер Фест». В рамках фестиваля проходит реставрация одноэтажного деревянного здания на улице Российской. Добровольцы по возможности восстановили исторический облик здания на картинках, теперь претворяют это в жизнь. Подробнее о концепции мероприятия сайт «Первый областной» писал здесь.

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