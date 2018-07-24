/ Редизайн дома 19 века произведут челябинские архитекторы

Восстановлением городской среды занимаются участники «Том Сойер Фест».

Всероссийская акция по улучшению городской среды добралась до Челябинска. В городе начало действовать объединение архитекторов, действующее в соответствии с теорией малых дел. Под обновление попал дом на улице Российской. Одноэтажное здание очистят от старой краски, обработают дерево и сделают новый фасад. Собственник здания, как и градостроители, оказались не против.

Изначально мы хотели взять дом на перекресте улиц Карла Маркса и Цвиллинга. Очень красивый, но в плохом состоянии много лет. Это объект культурного наследия. Оказалось, что в этом году мы уже не успеем подготовить необходимую документацию. Поэтому мы начали искать исторически интересный дом, не находящийся под охраной. На поиски ушло около месяца. Оказалось, что все такие здания либо снесены, либо готовятся к сносу. — рассказала в эфире программы «Есть вопрос» организатор «Том Сойер Фест» в Челябинске Галина Зубаирова.

Сейчас команда из 10 человек готовится к началу работы. Первый этап — составление макета и сметы. Организаторы ищут людей, которых может заинтересовать участие в реализации данной идеи.

Отметим, что открытие фестиваля запланировано на 3 августа. Начало в 19 часов. В этот день всех желающих ждут возле дома № 86 по улице Российской.