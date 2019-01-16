/ Объекты культурного наследия в Челябинске преобразят

Знаковые здания в центре Челябинска реконструируют к саммитам ШОС и БРИКС.

В Челябинске будут реконструировать знаковые здания в центре города, по распоряжению губернатора области Бориса Дубровского. 14 строений будут приведены в порядок до начала проведения саммитов ШОС и БРИКС.

У нас в центре Челябинска много лет не ремонтировались здания со статусом «объект культурного наследия». Строения, имеющие культурную и историческую ценность, годами не реконструируются, разрушаются буквально на глазах. Считаю, что это в первую очередь неуважение к нашим жителям и истории города! Прямая обязанность собственников и арендаторов — привести их в подобающий вид. И администрации города надо жестче вести разъяснительную работу с владельцами этих зданий, чтобы они поняли: в таком виде объекты культурного наследия оставаться не будут. — отметил глава региона.

Губернатору доложили, в каком состоянии сейчас находятся дома, расположенные в границах улиц Свободы, Труда, Российской, Нагорной, Миасской и Красноармейской, попадающие в зону строительства объектов саммитов ШОС и БРИКС. Представители этих зданий доложили о статусе ремонтных работ, а также о том, когда будет завершена реконструкция. Такой отчет представители зданий и профильных ведомств будут предоставлять ежеквартально.