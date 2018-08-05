/ Челябинцы приступили к реставрации старинного дома на Российской

Редизайн объекта выполняют участники «Том Сойер Фест».

В эти выходные челябинцы дали старт красивому проекту по реставрации старых зданий в городе. Группа архитекторов и добровольцев приступили к внешней реконструкции дома 19 века по адресу Российская, 86. Работа ведется четко по графику.

Пришло около 10 человек. Мы очистили всю площадь фасада. Хотя работали не очень долго, около 3 часов. Затем посидели во дворе, попили чай с пирожками, обсудили проблемы исторического наследия. На второй день мы отменили работы. Теперь ждем всех в среду. Мы хотим еще очистить и покрасить дворовый фасад, ворота и забор. Еще мы очень хотим помочь жителям с кровлей, она в очень плохом состоянии. На следующей неделе будем консультироваться со специалистами, чтобы это было экономно и качественно сделано. Работы будем вести до конца месяца.

— комментируют сайту 1obl.ru участники проекта.

Инструмент, необходимые материалы и рабочую одежду участники проекта приносят сами. Организаторы презентовали первый фото и видеоотчет.

Напомним, реставрация здания проходит в рамках Всероссийской акции по улучшению городской среды. Фасад одноэтажного здания планируют обновить, не нарушая при этом его первоначальную архитектуру.