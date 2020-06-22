Вне помещений для голосования по поправкам в Конституцию проголосуют более 240 тысяч южноуральцев

53 тысячи жителей области выскажут своё мнение не по месту регистрации.

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Более 240 тысяч южноуральцев проголосуют по поправкам в Конституцию вне помещений для голосования. Такие данные сегодня, 22 июня, озвучили в региональном избиркоме. При этом проголосовать не выходя из дома сможет любой желающий. Для этого достаточно сообщить об этом в свою участковую избирательную комиссию и подобрать удобное время.



«График приема заявлений: в период с 25 июня по 29 июня с 8:00 до 20:00; 30 июня — с 08:00 до 14:00; 1 июля — с 08:00 до 17:00»,— озвучили в пресс-службе избиркома.

Кроме того, высказать своё мнение по месту нахождения, а не регистрации смогут более 53 тысяч южноуральцев. Именно столько человек воспользовались сервисом «Мобильный избиратель».

«Подобрать удобный для себя участок и проголосовать по месту нахождения а не по месту регистрации смогут более 53 тысяч южноуральцев. По статистическим данным сервисом „Мобильный избиратель“ воспользовались: более 20 тысяч жителей — через ЕПГУ; подали заявление в МФЦ — более 700 участников голосования; написали заявление в территориальную участковую комиссию — более 1,5 тысяч человек. обратились в участковую избирательную комиссию — более 31 тысячи жителей Челябинской области»,— добавили в региональном избиркоме.

Голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля 2020 года. Однако россияне смогут проголосовать и раньше этой даты. Что для этого необходимо сделать и в какие сроки можно отдать свой голос, читайте в материале «Первого областного».