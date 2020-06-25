Представители Общественной палаты следят за голосованием в каждом муниципалитете

Сформированные группы готовы в любой момент выехать на проверку жалобы.

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С сегодняшнего дня, 25 июня, началось голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Голосовать можно в любой день — до 1 июля включительно, с 8 утра до 8 вечера.

И для проверки жалоб граждан на ход голосования Общественная палата Челябинской области сформировала мобильные группы, готовые выехать в любой момент. В эти группы входят юристы челябинского регионального отделения Ассоциации юристов России, а также члены и эксперты Общественной палаты Челябинской области, уже имеющие подобный опыт деятельности.

Одним из экспертов является руководитель ОП Николай Дейнеко, который уже отдал свой голос в бюллетене, затем успел посетить другой участок, чтобы проверить, в какой обстановке это делают другие южноуральцы.

«На каждом из участков сейчас находится по два общественных наблюдателя. Ситуацию они оценивают, как стабильную. Хочу отметить, что большое внимание уделяется санитарно-эпидемиологической безопасности граждан. Есть средства индивидуальной защиты. На входе граждане проходят температурный контроль. Главный приоритет для нас — это сохранность здоровья южноуральцев», — поделился руководитель Общественной палаты Челябинской области.

Отметим, что за этот день уже было несколько казусов, на которые оперативно выезжали мониторинговые группы Общественной палаты. Но они были связаны с организационными моментами, которые довольно быстро разрешились.

Продолжают свою работу и общественные наблюдатели. Их в регионе 8 672, о ситуации на своих избирательных участках они оперативно докладывают каждые несколько часов. Не прекращается работа и в колл-центре Общественной палаты Челябинской области. На данный момент на «горячую линию» поступило 12 звонков. Граждане просили дать разъяснения по организационным вопросам, связанным с приходом на избирательный участок. Квалифицированные ответы были даны по всем обращениям.