Митрополит Григорий призывает южноуральцев проголосовать по поправкам в Конституцию

Церковь выступает с инициативой включить в документ упоминание Бога.

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Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Минтрополия призывает жителей Челябинской области сделать свой выбор, приняв участие в голосовании. По слова митрополита Челябинского и Миасского Григория, эти поправки касаются каждого, так как в них идет речь о детях, семье, патриотизме и других ценностях и духовных основах.

«Веру в Бога нам передали наши предки, и эта историческая преемственность, в результате принятия поправок будет закреплена в статье 67-й Конституции. Напомню, что с инициативой включить упоминание Бога в Конституцию выступил Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, выразивший надежду, что такая возвышенная идея, каковой является вера в Бога, будет формировать нравственность и личную, и общественную, и политическую», — говорит в своем обращении митрополит Челябинский и Миасский Григорий.

Священник подчеркнул, что общество, основанное на христианской нравственности, способно идти вперед и развиваться, а также устоять перед трудностями. Всех неравнодушных он призвал проголосовать.