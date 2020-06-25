На улицы Челябинска выехала машина-информатор с громкоговорителем

Гражданам напоминают не забыть сделать выбор на голосовании по поправкам в Конституцию.

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В Челябинской области сегодня, 25 июня, с 8 утра начали свою работа 2 304 избирательных участка. Голосовать можно будет уже начиная с сегодняшнего дня и вплоть до 1 июля включительно.

Избирательная комиссия региона использовала разные методы информирования о голосовании — баннеры, реклама на радио и ТВ и некоторые другие. Но также был применен один новаторский метод — с помощью громкоговорителя, расположенного на автомобиле.

Председатель избирательной комиссии Челябинской области Сергей Обертас даже лично сел за руль отечественного авто, чтобы продолжать агитировать население оставить свой голос на избирательном бланке. Громкоговоритель будет ездить по улицам Челябинска на протяжении всего периода для голосования. В его маршруте главные магистрали и общественные места города.

«Мы ожидаем и фиксируем достаточное количество желающих проголосовать. Приятно, что это воспринимается в каждом возрасте. Граждане получают еще один канал коммуникации, могут еще раз это услышать и, по возможности, принять участие в голосовании. Оно будет проходить с использованием всех средств защиты и все будет максимально безопасно», — поделился Сергей Обертас.

Отмечается, что некоторые участки в Челябинске будут работать с 6 утра. Также есть большое количество заявок от избирателей, решивших голосовать на дому. Все сделано для безопасности каждого избирателя.

Напомним, Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. Но оставить свой выбор можно уже сейчас на своем избирательном участке. К слову, узнать его местоположение можно на портале «Госуслуги».