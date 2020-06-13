Россияне смогут проголосовать по поправкам в Конституцию РФ раньше 1 июля

О сроках и возможностях досрочного голосования сообщил член ЦИК РФ.

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Для того, чтобы обезопасить участников Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ и не допустить распространения коронавируса, россиянам предоставили возможность проголосовать не только 1 июля, но и несколькими днями раньше. Об этом сообщил член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации Евгений Шевченко.

«Проголосовать возможно не только 1 июля, но и заранее, начиная с 25 июня. При этом такая возможность есть как на ближайшем избирательном участке, так и у себя дома»,— сообщил Евгений Шевченко.

Так, если человек планирует проголосовать заранее на избирательном участке, то ему просто нужно взять с собой паспорт и прийти в участковую избирательную комиссию. При этом никакие предварительные заявления не нужны.

«Если вы решили проголосовать у себя дома, то уже сейчас и до 14:00 21 июня можно подать заявление через личный кабинет Единого портала Госуслуг, либо начиная с 16 июня подать соответствующее обращение, можно даже устное, в ближайшую участковую избирательную комиссию, где вы планируете проголосовать»,— добавляет член ЦИК РФ.

При этом подать заявление может как сам голосующий, так и его родственники, друзья и даже волонтёры.

Напомним, голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля. Однако из-за распространения коронавируса в стране было решено перенести эту дату в целях безопасности. В итоге голосование назначили на 1 июля 2020 года.