Владимир Якушев положительно оценил реализацию федерального проекта «Предпринимательство»

На итоговом заседании «Опора России» выступила с инициативами по поддержке бизнеса в 2024 году

Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев провел заседание Общественного совета федерального проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия». Эта структура контролирует реализацию программы и выступает с инициативами по улучшению условий для работы бизнеса. Владимир Якушев положительно оценил реализацию проекта в 2023 году, сообщает пресс-служба полпреда.

«В 2023 году была проделана большая работа, причем непосредственно предпринимательским сообществом. Предложения, которые поступают в рамках федерального проекта „Предпринимательство“, строятся на инициативе самих предпринимателей. Это очень важно. В целом реализацию федерального проекта в 2023 году оцениваю положительно»,— подчеркнул Владимир Якушев.





В заседании участвовали первый зампред комитета Государственной думы по малому и среднему предпринимательству Альфия Когогина, президент общероссийской общественной организации «Опора России» Александр Калинин, заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов. Встреча проводилась в центральном офисе «Опоры России». Владимир Якушев поблагодарил Александра Калинина за такую возможность. Полпред также отметил символичность проведения заседания в стенах бизнес-объединения, которое знает проблемы и переживания малого и среднего предпринимательства страны.





Президент «Опоры России» обозначил задачи, которые Общественному совету необходимо решить в 2024 году. Это недоступность заемного финансирования, дефицит кадров, проблемы с получением поддержки. Такие вопросы появились по результатам исследования «Опоры России», Корпорации МСП, Сбера и других бизнес-объединений.





Александр Калинин предложил начать подготовку новой Стратегии развития малого и среднего бизнеса до 2036 года с координирующей ролью федерального проекта «Предпринимательство». В деловые программы форума МСП и Слета успешных предпринимателей предлагается включить тематические площадки партийной программы.