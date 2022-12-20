Владимир Якушев поможет юным южноуральцам побывать кабине пилота и в пожарной части, примерить на себя роль полицейского и машиниста электропоезда, полетать на вертолете, сходить на хоккей и встретиться с любимой командой, а также получить в подарок снегокат, шведскую стенку и интерактивную игрушку.
«Новый год — праздник сказочный, и ребятишки ждут, что их желания сбудутся. Всегда с большим удовольствием принимаю участие в этой акции. „Елка желаний“ — это очень нужный и важный проект, он несет детям добро», — говорит Владимир Якушев.
Напомним, что всероссийская акция «Елка желаний» входит в президентскую платформу «Россия — страна возможностей». Загадать желание могут дети от 3 до 17 лет, которые столкнулись со сложной жизненной ситуацией, а также пожилые люди старше 60 лет, имеющие инвалидность или тяжелое заболевание.
В минувшие выходные, 17 декабря, губернатор Алексей Текслер дал старт акции «Елка желаний» в Челябинской области. Сам глава региона, его супруга Ирина Текслер, а также члены областного правительства, Заксобрания, депутаты Госдумы, главы районов и городов области сняли с елки шары с желаниями детей и в ближайшее время передадут им загаданные подарки.