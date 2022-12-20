Владимир Якушев исполнит 11 новогодних желаний

Полпред президента РФ примет участие во всероссийской праздничной акции

Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев примет участие в акции «Елка желаний» и исполнит мечты одиннадцати детей, в том числе из Челябинской области.

Владимир Якушев поможет юным южноуральцам побывать кабине пилота и в пожарной части, примерить на себя роль полицейского и машиниста электропоезда, полетать на вертолете, сходить на хоккей и встретиться с любимой командой, а также получить в подарок снегокат, шведскую стенку и интерактивную игрушку.

«Новый год — праздник сказочный, и ребятишки ждут, что их желания сбудутся. Всегда с большим удовольствием принимаю участие в этой акции. „Елка желаний“ — это очень нужный и важный проект, он несет детям добро»,

— говорит Владимир Якушев.