Всероссийская акция «Елка желаний» стартовала в Челябинской области

Мероприятие проходит в регионе четвертый год подряд по инициативе губернатора Алексея Текслера

Сегодня, 17 декабря, губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт всероссийской акции «Елка желаний». Сам глава региона, его супруга Ирина Текслер, а также члены областного правительства, Заксобрания, депутаты Госдумы, главы районов и городов области сняли с елки шары с желаниями детей и в ближайшее время передадут им загаданные подарки, передает пресс-служба правительства Челябинской области.

В этом году марафон добра касается в первую очередь детей военнослужащих. Подарки также подарят ребятам из подшефных территорий Челябинской области. Также в акции принимают участие дети и пожилые люди с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, дети-сироты и дети без попечения родителей, дети из семей с доходом ниже прожиточного минимума и другие.

«У каждого из нас есть возможность стать добрым волшебником и исполнить новогоднюю детскую мечту. Это по-настоящему здорово. Дорогие друзья, я очень рад, что новогоднюю „Елку желаний“ поддерживает весь регион, все наши муниципалитеты, предприятия, все наши жители. Это значит, что Новый год придет в каждую семью, каждый ребенок получит новогодний подарок! Спасибо всем, кто поддерживает эту замечательную акцию»,— сказал Алексей Текслер.

Губернатору попался шар с желанием семилетнего Марка из Кусы. Ребенок попросил велосипед. Ирина Текслер подарит электронный синтезатор одиннадцатилетнему Яну из подшефной территории — Волновахи.

Остальные участники всероссийской акции также сняли шары с пожеланиями с новогодней елки. Больше всего ребята мечтают о развивающих играх, современных электронных игрушках, спортивном инвентаре и экипировке, книгах и наборах для творчества.

В этом году акция «Елка желаний» традиционно пройдет во всех муниципалитетах Челябинской области. Мероприятие проводится в регионе четвертый год подряд по инициативе губернатора.